Belén Rodríguez: “Maria De Filippi mi ha insegnato a pensare in modo costruttivo”

Belén Rodríguez, ospite da Fazio, racconta il ruolo decisivo di Maria De Filippi nella sua crescita professionale e riflette su carriera, gratitudine e futuro

Ospite di Che tempo che fa, Belén Rodríguez si è raccontata con un tono ironico ma sorprendentemente riflessivo, ripercorrendo alcuni snodi decisivi della sua carriera televisiva e personale. Al centro del dialogo con Fabio Fazio, il ruolo fondamentale di alcune figure femminili che l’hanno accompagnata nel suo percorso professionale in Italia.

Tra queste, Belén ha citato senza esitazioni Maria De Filippi, definendola una presenza decisiva non solo sul piano lavorativo ma anche umano. «Ha una mente incredibile, pensa sempre in modo costruttivo», ha spiegato, sottolineando come ogni conversazione con lei fosse un’occasione di crescita: «Mi evolvevo mentre parlavo con lei». Un insegnamento che va oltre la televisione e che Belén ha sintetizzato in una frase chiave: imparare sempre, non fermarsi mai.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha ricordato anche Simona Ventura, definendola una sorta di “mamma televisiva”, e ha allargato lo sguardo a oltre quindici anni di carriera in Italia, vissuti come un percorso condiviso con il pubblico. «Ormai gli italiani sono come una grande famiglia», ha detto, rivendicando un legame che va oltre il successo mediatico.

Non sono mancati momenti più leggeri, come il riferimento al celebre tatuaggio mostrato a Sanremo 2012 o l’ironia sul passaporto italiano mai arrivato, nonostante oltre vent’anni di vita nel Paese. Ma il filo conduttore resta uno: la gratitudine verso chi le ha insegnato a trasformare l’esperienza televisiva in consapevolezza. Un racconto misurato, lontano dal gossip, che restituisce un’immagine di Belén più matura e centrata rispetto alla narrazione a cui il pubblico è abituato.