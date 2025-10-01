Ballando con le stelle, bufera sulle frasi sessiste contro Marcella Bella. Canino si scusa, Lucarelli: “Battute in buona fede”

Debutto con polemica per lo show condotto da Milly Carlucci: Marcella Bella offesa in diretta e il caso infiamma tv e Parlamento

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è aperta con una puntata che, più che per le performance, sarà ricordata per le polemiche. Il debutto della nuova stagione dello show condotto da Milly Carlucci è stato, infatti, travolto da un caso che ha varcato i confini dello spettacolo, arrivando persino in Parlamento. Protagonista involontaria, Marcella Bella, in gara con il ballerino Chiquito.

Tutto è nato da una battuta di Selvaggia Lucarelli, che ha ironizzato sull’outfit della cantante definendola «smutandata», subito seguita da Guillermo Mariotto e da Fabio Canino, che ha fatto riferimento al turismo sessuale. Marcella Bella ha replicato in diretta sottolineando di non aver indossato nulla di volgare e nei giorni successivi, ospite a La Vita in Diretta, ha espresso il suo disappunto: «Ero pronta alle critiche sul ballo, non alla volgarità. Quelle battute mi hanno offesa come donna e come artista».

Le parole hanno suscitato reazioni anche fuori dallo studio televisivo. La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ha diffuso una nota in difesa della cantante, parlando di «frasi squallide e mortificanti» e richiamando l’attenzione sull’importanza di contrastare il sessismo anche nei programmi di intrattenimento.

Intanto i giudici hanno cercato di chiarire. Mariotto ha liquidato la polemica parlando di «iperboli» e di tentativi di strumentalizzazione, mentre Selvaggia Lucarelli ha rivendicato la natura ironica dei suoi commenti. Fabio Canino, invece, ha scelto la via delle scuse pubbliche: «Ho usato una parola fuori luogo, me ne assumo la responsabilità. Chiederò scusa di persona a Marcella».

Milly Carlucci ha provato a ridimensionare lo scontro, ribadendo che Ballando è «la trasmissione più inclusiva che esista» e che non c’era intenzione di offendere. Ma le polemiche non si sono placate, tanto che la stessa senatrice Campione ha replicato nelle ore successive: «Solo Canino ha chiesto scusa, gli altri hanno banalizzato l’accaduto».