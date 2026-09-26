Amanda Knox, la risposta alla famiglia di Meredith Kercher: «Non scherzo su un omicidio». E racconta la vita che avrebbe potuto avere con Raffaele Sollecito

Amanda Knox a Verissimo risponde alle critiche della famiglia di Meredith Kercher per il suo spettacolo comico e racconta il rapporto con Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba

C’è una differenza, per Amanda Knox, tra ridere di un omicidio e provare a raccontare attraverso l’ironia quello che un omicidio ha fatto alla propria vita, ma è una distinzione che diventa particolarmente difficile da sostenere quando la vicenda personale di chi sale su un palcoscenico è inseparabile dalla morte di una ragazza di 21 anni, Meredith Kercher, uccisa a Perugia e diventata, suo malgrado, il centro di una delle storie giudiziarie più discusse degli ultimi vent’anni. L’americana assolta definitivamente dall’accusa di avere partecipato al delitto torna a parlare pubblicamente della propria esperienza, delle critiche ricevute dalla famiglia della vittima e del rapporto con Raffaele Sollecito, scegliendo lo studio di Verissimo per affrontare una questione che continua a dividere l’opinione pubblica: fino a che punto è possibile trasformare un’esperienza personale legata a un omicidio in uno spettacolo, senza che il racconto finisca per ferire ulteriormente chi in quella storia ha perso una persona amata?

Nell’intervista concessa a Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 domenica 27 settembre, Knox difende il proprio spettacolo di stand-up comedy Cartwheel, nel quale ripercorre la sua esperienza giudiziaria e il modo in cui quella vicenda ha condizionato la sua esistenza, respingendo l’accusa di voler utilizzare la morte di Meredith per fare spettacolo. Per la prima volta si presenta nel programma insieme al marito Christopher Robinson e ai figli Eureka ed Echo, mostrando anche la dimensione familiare di una vita che ha cercato di ricostruire dopo la detenzione e l’assoluzione dall’accusa di omicidio, mentre le sue parole riaprono inevitabilmente il confronto con il dolore della famiglia Kercher e con le conseguenze che il delitto ha avuto sulle persone coinvolte nelle indagini.

«La famiglia di Meredith ha ragione a essere arrabbiata, ma con la persona sbagliata»

La risposta alle polemiche arriva direttamente dalle anticipazioni dell’intervista, nella quale Amanda Knox affronta le contestazioni della famiglia Kercher senza negare la sofferenza provocata dall’omicidio della studentessa britannica, ma rivendicando il diritto di parlare della propria esperienza e di utilizzare l’ironia per raccontare le conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua vita.

«Non faccio ironia su un omicidio», afferma Knox, spiegando di comprendere la rabbia dei familiari di Meredith, che hanno perso una figlia e una sorella in circostanze atroci, ma di non ritenere giusto che quella sofferenza venga indirizzata contro di lei. Una risposta che non cancella la distanza tra le due prospettive, perché per la famiglia Kercher il problema non riguarda soltanto la responsabilità penale dell’americana, definitivamente esclusa dalla giustizia italiana per l’omicidio, ma la scelta di riportare una tragedia familiare al centro dell’attenzione pubblica attraverso uno spettacolo comico.

A contestare apertamente l’iniziativa è stata Stephanie Kercher, sorella della vittima, secondo la quale trasformare una vicenda legata alla violenza contro le donne in un’esibizione comica rischia di banalizzare la gravità dell’accaduto. Lo spettacolo, presentato al Festival Fringe di Edimburgo, ha suscitato proteste e una petizione per chiederne la cancellazione, raccogliendo oltre novemila firme, mentre gli organizzatori hanno difeso la possibilità di portarlo in scena, richiamando il principio della libertà di espressione.

Knox respinge però l’interpretazione secondo cui il suo spettacolo contribuirebbe a normalizzare la violenza sulle donne, sostenendo che raccontare la propria storia significhi inevitabilmente parlare anche di Meredith e di ciò che le è accaduto. Nell’intervista definisce la vicenda una storia di misoginia, nella quale la giovane britannica è stata privata della vita e lei è stata incarcerata per un omicidio del quale è stata definitivamente assolta, accomunando le due esperienze nella propria riflessione sul modo in cui le donne vengono giudicate e raccontate.

Una lettura personale che, tuttavia, non viene condivisa dalla famiglia Kercher, il cui legale Francesco Maresca ha criticato anche la partecipazione televisiva dell’americana, sostenendo che le sue continue iniziative pubbliche dimostrino una mancanza di rispetto verso la memoria della studentessa e riportino periodicamente l’attenzione su una tragedia che i familiari sono costretti a rivivere.

Cartwheel, lo spettacolo che ha riaperto le polemiche sull’omicidio di Meredith

Il titolo dello spettacolo, Cartwheel, significa letteralmente ruota e richiama uno degli episodi più controversi della narrazione mediatica costruita attorno ad Amanda Knox durante le indagini: la storia secondo cui avrebbe eseguito una ruota negli uffici della polizia, mentre gli investigatori cercavano di ricostruire l’omicidio della sua coinquilina.

Un’immagine diventata parte del personaggio pubblico attribuito alla giovane americana, che Knox ha contestato e che ha scelto di utilizzare come punto di partenza per raccontare il proprio rapporto con la notorietà, la detenzione e la trasformazione della sua identità in un caso giudiziario seguito in tutto il mondo.

Lo spettacolo non consiste, secondo la descrizione fornita dalla stessa Knox, in una ricostruzione ironica del delitto, ma in un racconto che intreccia la maternità, l’esperienza carceraria e la difficoltà di spiegare ai propri figli che cosa le sia accaduto, utilizzando la comicità come strumento per affrontare una vicenda che continua a condizionare la sua esistenza.

La distinzione non ha però convinto i familiari di Meredith, per i quali la possibilità di separare la storia personale dell’americana dall’omicidio appare particolarmente problematica, soprattutto quando lo spettacolo viene promosso attraverso riferimenti a una vicenda che ha privato una famiglia della propria figlia.

Knox, dal canto suo, rivendica la possibilità di raccontarsi senza essere costretta a rinunciare a una parte fondamentale della propria esperienza, sostenendo che il suo obiettivo sia anche quello di affrontare il tema della violenza e delle aspettative sociali imposte alle donne.

Il confronto mette così al centro due esigenze difficili da conciliare: il diritto di una persona assolta dall’accusa di omicidio di raccontare pubblicamente la propria esperienza e quello dei familiari della vittima di chiedere che la memoria di Meredith non venga continuamente ricondotta alla notorietà di Amanda Knox.

Raffaele Sollecito e quel viaggio a Gubbio: «Le nostre vite potevano essere diverse»

Tra i passaggi più personali dell’intervista c’è anche il racconto del rapporto con Raffaele Sollecito, il giovane italiano con il quale Amanda Knox aveva iniziato una relazione durante il suo soggiorno a Perugia e che, come lei, venne coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Meredith Kercher, affrontando un lungo percorso giudiziario concluso con l’assoluzione definitiva.

Knox racconta a Silvia Toffanin che tra loro è rimasto un legame affettivo e ricorda un episodio che riporta alla dimensione privata di due persone le cui vite hanno preso direzioni completamente diverse rispetto a quelle che avrebbero potuto immaginare.

Durante un ritorno in Italia, Amanda e Raffaele hanno finalmente realizzato il viaggio a Gubbio che avevano programmato di fare nella mattina successiva alla notte dell’omicidio, ritrovandosi insieme in una situazione quotidiana che ha assunto per l’americana un significato particolare.

Con loro c’era anche la figlia di Knox, il cui passeggino veniva spinto da Sollecito, quando un artista di strada si è avvicinato chiedendo all’uomo se fosse il padre della bambina. Raffaele ha risposto di no, ma quella domanda ha fatto immaginare ad Amanda una vita alternativa, nella quale le loro esistenze avrebbero potuto svilupparsi diversamente, lontano dalle indagini, dalla detenzione e dall’attenzione mediatica che hanno accompagnato la vicenda giudiziaria.

«In quel momento mi è venuto in mente che le nostre vite potevano essere diverse», racconta Knox, descrivendo un rapporto che non si è trasformato nella famiglia immaginata da uno sconosciuto, ma che ha conservato una dimensione affettiva nonostante le esperienze vissute e le strade intraprese.

È un passaggio che permette di comprendere il significato attribuito dall’americana alla propria vita presente, senza però dimenticare che alla vicenda personale di Knox e Sollecito rimane inseparabilmente legata la morte di Meredith Kercher, il cui futuro è stato definitivamente interrotto.

Le scuse a Patrick Lumumba e la condanna definitiva per calunnia

Il racconto di Amanda Knox affronta anche uno degli aspetti più delicati della vicenda giudiziaria, quello relativo a Patrick Lumumba, il musicista e proprietario del locale di Perugia nel quale l’americana lavorava e che venne arrestato dopo essere stato accusato da lei di avere partecipato all’omicidio di Meredith.

Lumumba trascorse quasi due settimane in carcere prima che gli investigatori ne accertassero l’estraneità al delitto, grazie anche alla conferma del suo alibi, e la sua vita personale e professionale subì conseguenze che l’uomo ha continuato a denunciare pubblicamente.

A differenza dell’accusa di omicidio, per la quale Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati definitivamente assolti, il procedimento per calunnia nei confronti di Lumumba si è concluso con una condanna definitiva dell’americana a tre anni di reclusione, una pena già scontata. La Cassazione ha confermato la responsabilità di Knox per avere accusato ingiustamente l’uomo, una circostanza che rimane giuridicamente distinta dalla sua assoluzione per l’omicidio di Meredith.

Nell’intervista a Verissimo, Amanda riconosce le conseguenze delle proprie accuse e riferisce di avere chiesto scusa a Lumumba, sottolineando che l’uomo è stato incarcerato, ha perso il proprio locale e ha subito danni importanti, ma aggiungendo che le sue scuse non sono state sufficienti a ricomporre il rapporto.

La questione rimane particolarmente dolorosa per Lumumba, che ha contestato anche lo spettacolo Cartwheel, accusando Knox di continuare a utilizzare pubblicamente una vicenda che, oltre alla morte di Meredith, ha provocato conseguenze pesanti anche sulla sua esistenza.

Il suo caso rappresenta quindi un capitolo autonomo della storia giudiziaria di Perugia, perché la definitiva assoluzione di Knox dall’accusa di omicidio non modifica la responsabilità accertata nei confronti dell’uomo che venne ingiustamente coinvolto nelle indagini.

Il marito Christopher Robinson e i figli: la nuova vita di Amanda Knox

Accanto al racconto giudiziario, l’intervista concede spazio anche alla dimensione familiare di Amanda Knox, che si presenta nello studio di Silvia Toffanin insieme al marito Christopher Robinson e ai loro due figli, Eureka ed Echo.

Una scelta che porta davanti alle telecamere la vita costruita dall’americana negli Stati Uniti, dove è tornata dopo la scarcerazione e dove ha intrapreso un percorso personale e professionale legato anche alla scrittura, alla comunicazione e al racconto della propria esperienza giudiziaria.

Christopher Robinson interviene per parlare del rapporto con la moglie, descrivendola come una persona coraggiosa e sottolineando il ruolo che ha avuto nella sua vita, attraverso una testimonianza che si affianca a quella di Amanda e offre una prospettiva più privata rispetto all’immagine pubblica costruita attorno al suo nome.

«Penso che Amanda sia la persona più coraggiosa che io conosca», afferma Robinson, raccontando di essere orgoglioso della moglie e di considerarla un punto di riferimento per la propria crescita personale.

La presenza della famiglia permette così a Knox di mostrare una dimensione della propria esistenza che non coincide più esclusivamente con quella della studentessa americana arrestata a Perugia, ma che continua inevitabilmente a confrontarsi con una vicenda giudiziaria dalla quale non è mai riuscita a separare completamente la propria identità pubblica.

Il delitto di Meredith Kercher e una storia che continua a dividere

Meredith Kercher aveva 21 anni quando venne uccisa nella casa di via della Pergola, a Perugia, dove viveva insieme ad altre studentesse durante un soggiorno universitario in Italia. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva Rudy Guede, mentre Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati assolti definitivamente dalla Corte di Cassazione nel 2015.

Il lungo percorso giudiziario, caratterizzato da sentenze di condanna e assoluzione, ha trasformato il caso in una vicenda seguita ben oltre i confini italiani, alimentando un confronto pubblico nel quale il racconto della morte di Meredith è stato spesso accompagnato da un’attenzione altrettanto intensa per la vita personale e l’immagine mediatica degli imputati.

È proprio questa sovrapposizione a riemergere nelle polemiche sullo spettacolo di Knox e nelle sue dichiarazioni a Verissimo, perché la possibilità di raccontare il proprio passato attraverso l’ironia continua a scontrarsi con la sofferenza di una famiglia che non riconosce in quella forma di narrazione un modo rispettoso di ricordare la propria figlia e sorella.

Amanda Knox sostiene di non voler fare ironia sull’omicidio e rivendica il diritto di parlare di ciò che ha vissuto, mentre la famiglia Kercher contesta una rappresentazione pubblica che ritiene dolorosa e irrispettosa nei confronti della memoria di Meredith.

Due posizioni che possono essere comprese nella loro differenza senza necessariamente essere considerate equivalenti o incompatibili sul piano dei diritti individuali, perché la questione non riguarda la possibilità di riscrivere una sentenza definitiva, ma il modo in cui una vicenda giudiziaria continua a essere raccontata, interpretata e trasformata in un prodotto destinato al pubblico.

E forse è proprio questo l’aspetto che rende il ritorno televisivo di Amanda Knox una vicenda ancora capace di suscitare reazioni così intense: mentre l’americana cerca di raccontare la donna che è diventata, la famiglia Kercher continua a chiedere che, al centro di una storia conosciuta in tutto il mondo soprattutto attraverso il nome di Amanda, non venga dimenticata Meredith, la ragazza che avrebbe dovuto avere davanti a sé una vita intera e che non ha mai avuto la possibilità di raccontarla.