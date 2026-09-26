Sinner altro stop, dice no a Pechino Zverev ora può superarlo in classifica

Jannik ha annunciato la rinunicia al torneo cinese, i problemi al ginocchio non sono ancora superati e adesso è difficile ipotizzare la data del rientro

Dalle sfilate della Milano Fashion week è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino dove tutti lo aspettavano per il ritorno in campo. La tendinite al ginocchio che gli ha impedito di partecipare agli Us Open a New York non è ancora guarita e il numero uno al mondo ha annunciato il suo forfait in un video su X dove ha spiegato: “Sono triste nel dirvi che non giocherò il torneo quest’anno, perchè il ginocchio non sta ancora come vorrei e non sono ancora pronto a competere. Farò tutto il possibile per tornare quanto prima, mi manca giocare e stare con i tifosi. Sono dispiaciuto di non poter difendere il titolo ma tornerò l’anno prossimo. Ci vediamo presto in campo“.

Programmi

Diventa difficile adesso ipotizzare una data del ritorno in campo di Sinner: Difficile che ce la faccia per Shanghai, più probabile la partecipazione al torneo di Vienna, a due passi da casa e di cui è detentore. A meno che Jannik non decida per un rientro soft sulla sabbia dorata del deserto saudita nella ricca esibizione Six Kings Slam. Con Pechino diventano adesso quattro i tornei saltati (Canada, Cincinnati e Us Open gli altri) . Lo stop ora si prolunga a 76 giorni, il più lungo nella carriera di Sinner dopo gli 85 dovuti alla squalifica concordata con la Wada per il clostebol. Sulle condizioni del ginocchio non vengono diffuse niente, in compenso l’umore di Sinner è buono come dimostrato nelle battute scambiate a Milano con Anna Wintour e Aryna Sabalenka. Ma una volta che si sono spente le luci sulla Fashion week milanese agli appassionati di tennis interessa sapere quando il numero uno al mondo tornerà in campo. Con l’ennesimo stop Sinner rischia di essere superato da Zverev nella classifica Atp, succederà se il tedesco dovesse vincere a Pechino e a Shangai. Il 19 ottobre Sasha potrebbe diventare il numero 1.