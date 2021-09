Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono i nuovi testimonial di Pepe Jeans

È un periodo d’oro per Pepe Jeans. L’azienda, nata nell’iconica Portobello Road nel 1973 e oggi controllata dal gruppo AWWG, ha chiuso il 2020 con un fatturato superiore alle previsioni, pari a 340 milioni di euro. E per il marzo 2022 si prevede un’ulteriore crescita a 450 milioni.

È un periodo d’oro anche per Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. La giovane coppia, formata dal figlio di David e Victoria Beckham e la figlia del miliardario americano Nelson Peltz (si dice il suo patrimonio si aggiri attorno a 1.3 miliardi di sterline) ha recentemente annunciato che convolerà a nozze il prossimo anno e si è resa protagonista dell’evento più patinato della stagione, il Met Gala di New York.

Oggi i due giovani - oltre due milioni di followers lei, 12,6 milioni lui - hanno annunciato proprio su Instagram la collaborazione con Pepe Jeans per la nuova campagna autunno/inverno 2021. Nelle immagini scattate dalla celebre coppia di fotografi Luigi & Iango, e nel video realizzato dall’artista Zhamak Fullad, la coppia celebra la forza dell’unione, dell’amore, dello stare insieme, attraverso la visione “now-stalgic” ispirata dall’iconico DNA di Pepe Jeans London basato su denim fashion, cultura contemporanea e musica eclettica.

La campagna - intitolata Just US, come «amore incondizionato» - vede Brooklyn (anche conosciuto come BB) e Nicola indossare alcuni capi simbolo della nuova collezione come quelli iconic denim: per lui insieme alla t-shirt con il signature logo Pepe Jeans London, per lei con la giacca Perfecto Eco-Leather e con il piumino dalla stampa all-over.

«Lo stile di Brooklyn ci è sempre piaciuto. La decisione di avere Nicola con lui per il secondo capitolo di questa collaborazione ci è sembrata un naturale step in avanti: entrambi incarnano perfettamente lo spirito del brand», ha spiegato Marcella Wartenbergh, ceo di Pepe jeans

I due ragazzi si sono detti entusiasti di condividere questo progetto. «Passo tanto tempo sul set e spesso per me è solo lavoro, invece questa volta farlo con Brooklyn mi ha fatto sentire come se stessimo lì solo per divertirci insieme ed essere creativi insieme» ha raccontato Nicola. «È stato uno shooting stimolante e con una bellissima atmosfera e per me la cosa migliore è stata essere capaci di essere noi stessi di fronte ai fotografi» ha aggiunto il giovane Beckham.

E sul perfetto paio di jeans, per Brooklyn bastano tre parole: «Comodo, strappato e facile da indossare ogni giorno».

