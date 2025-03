Papa Francesco, diffusa la prima foto dal momento del ricovero

La sala stampa vaticana ha diffuso una foto di Papa Francesco. Il primo scatto da quando è stato ricoverato al Gemelli, lo scorso 14 febbraio. Il Pontefice viene inquadrato di lato, mentre concelebra la messa nella cappellina dell'ospedale. Indossa il camice bianco e la stola viola. Intanto, il Santo Padre sta continuando con la terapia e la fisioterapia. E ha ripreso anche un po' di lavoro. Mentre è la preghiera a scandire il ritmo delle sue giornate.

Bergoglio ha voluto inviare un messaggio a tutti i fedeli: "Sto affrontando un periodo di prova. Mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: il nostro fisico è debole, ma nulla può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi", ha detto il Papa in occasione dell'Angelus. Un appello commovente e redatto in forma scritta. Infine, il Pontefice ha ribadito il suo ringraziamento ai tanti bambini che continuano a dimostrargli affetto e vicinanza. Aggiungendo che adesso l'urgenza sia far terminare le guerre che stanno martoriando il mondo.