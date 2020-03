Tokyo 2020, ecco quando si disputeranno le Olimpiadi

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate di un anno a causa dell'espandersi della pandemia Covid-19, si disputeranno nell'estate 2021 con inizio il 23 luglio e chiusura prevista l'8 agosto. Una settimana dopo la decisione di cancellare il programma originario e dopo una fase di consultazione con CIO (Comitato olimpico internazionale), sponsor, televisioni e governo giapponese, il comitato organizzatore ha rotto gli indugi scegliendo l'estate per riavviare la macchina olimpica.

Inascoltata la richiesta di chi avrebbe preferito anticipare di un paio di mesi l'appuntamento, spostandolo alla primavera per evitare sovrapposizioni con le rassegne mondiali di atletica leggera e nuoto, già in calendario per l'estate.

QUANTO COSTA IL RINVIO DELLE OLIMPIADI