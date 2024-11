Milano-Cortina 2026: svelato il look delle prossime olimpiadi invernali

Ogni manifestazione sportiva internazionale è accompagnata da un design visivo che la caratterizza. Solitamente esso è scelto in modo da creare un trade d’union fra l'evento e la cultura del Paese ospitante, cercando di rendere riconoscibile e indelebile il ricordo di suddetto evento.

Il comitato delle olimpiadi invernali Milano-Cortina ha presentato oggi l’identità visiva che vestirà tutti i luoghi in cui si svolgeranno le gare. «Il “Look of the Games” di Milano-Cortina 2026 mostra un linguaggio visivo straordinario che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana», così si è espresso nella giornata odierna Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano-Cortina 2026. «Un’identità visiva dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento. Sarà immediatamente riconoscibile e sarà un invito per i visitatori di tutto il mondo a scoprire il nuovo Spirito italiano».

Il concetto visivo di Milano-Cortina sarà declinato negli impianti sciistici e sulle piste, nelle città che ospiteranno i Giochi, così come nel merchandising e nelle attività di comunicazione online e offline di Milano-Cortina 2026.

Il «Look of the Game» delle olimpiadi nostrane si baserà su degli Elementi Fondativi. Al fine di meglio raccontare e impersonare questi Elementi sono stati scelti cinque ambassador d’eccellenza. A simboleggiare l’Energia italiana è stata scelta Bebe Vio, per la Passione (in cucina e non) lo chef Davide Oldani, lo Stile italiano avrà come suo rappresentante l’étoile della Scala di Milano Nicoletta Manni. La Creatività sarà impersonata da Dardust (Dario Faini), pianista, autore e produttore. Al comico Federico Basso il compito di mostrare l’Immaginazione.

Tutto questo al fine di rendere «italiane» concettualmente e visivamente le prossime olimpiadi invernali. Anche l’occhio vuole la sua parte.