Xi Jinping parlerà con Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra

Il leader cinese Xi Jinping ha in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, probabilmente dopo la sua visita a Mosca la prossima settimana dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, secondo fonti vicine al dossier. Lo scrive il Wall Street Journal.

Per quanto concerne la visita a Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha tuttavia confermato l'incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, aggiungendo che '«al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ufficiali all'estero sono coordinati simultaneamente e di comune accordo tra le parti. Vi faremo sapere».