Divorzia dal marito per Brad Pitt. Ma era l'intelligenza artificiale

«Anne, ti amo». Firmato Brad Pitt.

La donna non riesce a staccare gli occhi dalla foto. Il divo hollywoodiano, uno degli uomini più ambiti del mondo, le sta dichiarando il suo amore. Ormai è più di un anno che la relazione va avanti tra messaggi piccanti e focose dichiarazioni online. E così per Anne è ora di compiere il grande passo: divorziare dal marito e sognare in grande con l’attore americano. Ma si tratta di un inganno. L’immagine di Brad Pitt è stata creata con l’intelligenza artificiale. Nessun colpo di fulmine, nessuna luna di miele: è soltanto una delle tante truffe amorose che avvengono in Rete. Anne, una designer d’interni di 53 anni, era stata contattata per la prima volta nel febbraio 2023, dopo aver condiviso su Instagram alcune foto di una vacanza sulla neve. Subito tra le sue chat era comparso un messaggio insolito: «Mio figlio ha bisogno di una donna come te». Il mittente? Jane Etta Pitt, madre dell’attore. Passeranno pochi giorni ed eccolo comparire: sorriso smagliante e occhi cerulei in cui perdersi. Per Anne è stato impossibile resistere.

«Stiamo parlando di Brad Pitt e sono rimasta sbalordita. All’inizio ho pensato fosse falso, ma non capivo davvero cosa mi stesse succedendo. Dopo di che, ci siamo sentiti ogni giorno», ha dichiarato la malcapitata a Sept à huit, programma televisivo francese. Il modus operandi dei truffatori rimane sempre lo stesso: sfruttare le debolezze e le fragilità delle persone per estorcere loro quanto più denaro possibile. I metodi, tuttavia, si fanno sempre più sofisticati: alla donna venivano inviate quotidianamente foto per dimostrare l’identità dell’attore, tra cui quella del passaporto, generate grazie all’intelligenza artificiale. Dapprima viene stuzzicato il lato erotico: «Ci sono pochi uomini che ti scrivono in questo modo. Sapeva come parlare alle donne», continua Anne, che oscilla tra lo sconforto e la disperazione. Un coup de foudre fatale che la porterà in breve tempo a chiedere il divorzio dal marito. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il falso “Brad” si ammalerà di un cancro al rene e necessiterà di cure costosissime per rimanere in vita. Anne senza pensarci troppo invierà 60mila euro su un conto in Turchia.

Come molte delle vittime, era entrata in una spirale pericolosa da cui è difficile uscire. Nonostante gli ammonimenti della figlia, la donna rimaneva convinta nella sua decisione: si sarebbe sacrificata per salvare l’uomo che amava. Rimasta senza soldi, Anne tenterà il suicidio per ben tre volte e alla fine sarà ricoverata in una clinica specializzata per disturbi depressivi. Una triste vicenda che però riaccende i riflettori sul tema delle truffe romantiche online, molto diffuse anche in Italia, sebbene siano state promosse campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale. Come si legge sul sito della Polizia postale, «si tratta di uno dei raggiri più dolorosi in quanto, colpendo la sfera dei sentimenti, ferisce il desiderio di felicità, lasciando l’amaro in bocca per essere stati manipolati nel peggiore dei modi, creando un danno psico-fisico, oltre a quello economico». E a partire dal 2020 i casi di “romance scam” hanno subito un incremento del 110%. Non a caso a fine 2022 erano state arrestate a Savona ben diciannove persone, tutti cittadini nigeriani, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. Le vittime, anche in questo frangente, erano donne tra i 25 e gli 80 anni estremamente vulnerabili dal punto di vista psichico. E dall’inganno non si salva neanche il sesso maschile: sono molti gli uomini che si lasciano abbindolare da immagini provocanti o dalla promessa di ricevere ricche eredità in seguito al matrimonio. Tendenze che purtroppo aumenteranno in futuro.