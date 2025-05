L’Olanda ricrea i reparti meccanizzati dell’Esercito

L’Aia firma una commessa da un miliardo di euro per 46 carri armati alla franco-tedesca Knds e per sistemi d’arma israeliani e svedesi. Nel nuovo reggimento 500 soldati e droni

L’Olanda ha firmato un contratto per l’acquisto di 46 carri armati Leopard 2A8 dall’azienda di difesa franco-tedesca Knds, siglando un ordine del valore di un miliardo di euro, dando seguito al piano per ripristinare una componente di mezzi corazzati pesanti per le proprie forze terrestri.

L’acquisto viene fatto attraverso il contratto quadro stipulato dall’ufficio equipaggiamento della Bundeswehr tedesca, con un’opzione per altri sei carri armati, come hanno dichiarato mercoledì 14 maggio sia il Ministero della Difesa, sia l’ufficio stampa di Knds.

Il primo carro armato sarà consegnato nel 2028, mentre le consegne saranno completate nel 2031.

Il Segretario di Stato olandese alla Difesa Gijs Tuinman ha dichiarato: “Con l’attuale minaccia di un conflitto su larga scala, il carro armato è indispensabile; una forza che, combinata con tattiche intelligenti, è difficile da fermare. Il Leopard rimane il re del campo di battaglia”.

Più che il timore di un’iniziativa russa, l’Olanda aveva bisogno di ricostituire la sua flotta di mezzi corazzati, poiché gli ultimi battaglioni equipaggiati con mezzi pesanti furono sciolti nel 2011 durante un periodo di tagli alla difesa, vendendo poi i rimanenti Leopard 2A6 alla Finlandia nel 2014.

Per non rimanere completamente sguarniti, i Paesi Bassi presero in leasing carri del tipo 2A6 dalla Germania dal 2015, fornendo una delle quattro compagnie del 414° Battaglione, misto tedesco-olandese, con sede presso l’area di addestramento militare di Bergen-Hohne, in Germania.

Il nuovo battaglione, al quale saranno assegnati 500 uomini, questa volta sarà interamente olandese e rimarrà di base a Bergen-Hohne, dove, secondo gli olandesi, c’è abbastanza spazio per effettuare un addestramento realistico, cosa che manca nei Paesi Bassi in quanto uno dei territori più densamente popolati d’Europa.

E tra le dotazioni avrà anche mezzi meccanizzati a controllo remoto.

Con questo nuovo contratto il Leopard 2 è utilizzato da 15 paesi europei, incluse Lituania, Norvegia e Svezia che lo hanno ordinato. Questa diffusione del carro franco-tedesco dovrebbe facilitare le operazioni creando una sorta di standard europeo dei mezzi pesanti corazzati.

Secondo lo stesso Tuinman, il Leopard sarebbe “il miglior carro armato disponibile che offre pura potenza di combattimento, dotato di sistemi e sensori avanzati che creano un’unità con una potenza di fuoco formidabile”.

Ciò non significa che sia invulnerabile, ma è vero che la versione 2A8 presenta miglioramenti significativi rispetto alla versione precedentemente utilizzata dagli olandesi, essendo dotato di una canna del cannone migliorata, una migliore protezione contro ordigni esplosivi improvvisati, sensori di livello superiore, una trasmissione migliorata e un sistema di protezione “attivo”.

Quest’ultimo può essere di vari tipi e nel caso della Germania si tratta del sistema EuroTrophy sviluppato dalla israeliana Rafael Advanced Defense Systems, progettato come misura di sicurezza contro i missili anticarro.

Il budget totale messo a disposizione dal governo olandese, inclusi pezzi di ricambio, utensili specializzati, formazione del personale e documentazione, ammonta a una cifra compresa tra 1 e 2,5 miliardi di euro, ha dichiarato il Ministero della Difesa olandese.

I Paesi Bassi stanno inoltre acquistando quattro veicoli di addestramento per l’addestramento dei conducenti dei Leopard 2A8.

L’Aia ha aumentato il bilancio per la difesa del 2025 a 22 miliardi di euro dai 21,4 miliardi di euro dell’anno scorso, con l’obiettivo di arrivare a circa 24 miliardi di euro all’anno, firmando anche un contratto per l’arma anticarro Carl Gustav M4 della svedese Saab, con le prime consegne previste dalla fine di quest’anno fino al 2028.

Gli M4 sostituiranno il Panzerfaust-3 in servizio presso le forze armate olandesi, che, secondo il Ministero della Difesa, ha una gittata massima troppo limitata (600 metri) ed è obsoleto.