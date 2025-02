Truffa del falso Crosetto, recuperati i soldi di Massimo Moratti

Ha avuto un lieto fine la spiacevole vicenda della truffa effettuata a nome del Ministro Guido Crosetto. I circa 980mila euro versati da Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter, per un fantomatico riscatto da pagare per la liberazione di alcuni giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente sono stati ritrovati su due conti bancari in Olanda.

La procura milanese aveva avviato le indagini in seguito a una serie di denunce sporte dal gotha dell’imprenditoria milanese, Massimo Moratti, Marco Tronchetti Provera, Giorgio Armani, ma anche Diego Della Valle, Patrizio Bertelli (il marito di Miuccia Prada) e le famiglie Beretta, Caltagirone e Aleotti. Di tutti questi nomi, solo Massimo Moratti aveva deciso di assecondare le richieste del falso-Crosetto e mandare i soldi richiesti su un conto corrente di Hong Kong.

Esulta anche il Ministro Guido Crosetto, che in un post pubblicato su X si è detto “molto contento che i soldi sottratti con l'inganno a un imprenditore, utilizzando la mia voce falsificata e il mio nome, siano stati individuati su un conto olandese e bloccati nella loro totale interezza. Ottimo lavoro dei magistrati e delle forze di polizia”.

Contento anche Massimo Moratti: “Sono stati tutti molto bravi, a partire dal ministro Crosetto che ci ha messo la faccia e mi ha avvisato subito. Poi il procuratore Viola e i carabinieri, sono stati di una professionalità incredibile. La denuncia immediata ha facilitato la soluzione, anche se non era semplicissimo”. La vicenda potrà ora chiudersi con le denunce per associazione a delinquere, truffa aggravata e sostituzione di persona, quest’ultima depositata in procura a Milano dal Ministro Crosetto.

Continuano invece le indagini degli inquirenti per identificare i nomi dei truffatori, che oltre a fingersi membri dello staff del Ministro avrebbero anche utilizzato software di intelligenza artificiale per imitare la voce di Guido Crosetto. Attualmente i conti olandesi analizzati risultano essere intestati a cittadini stranieri.

I Carabinieri specializzati nelle indagini informatiche di Milano stanno ora monitorando i movimenti per verificare se vi siano ulteriori somme di denaro provenienti da truffe simili. Al momento, infatti, non risulta che vi sia altro denaro sospetto sui conti olandesi in cui sono stati trovati i soldi dell’ex patron dell’Inter. In attesa di sviluppi, si attendono anche i risultati della rogatoria avviata dalla procura in collaborazione con Europol.