Timvision, la nuova offerta Gold include tutto lo sport, l’intrattenimento, i film e le serie tv

Tutta la tv via streaming a portata di telecomando. È il senso e il contenuto della promozione «TimVision Gold» che riassume in unico pacchetto tutti i contenuti TimVision e dei suoi partner, da Disney+ a Netflix, da Dazn a Infinity+. Sottoscrivibile fino al 15 novembre, l'offerta è disponibile a 29,99 euro al mese (anziché 44,99 euro al mese) con TimVision Box incluso. Il costo di attivazione una tantum è di 9,99 euro. È disponibile per clienti di qualsiasi operatore telefonico.

TimVision conferma la sua posizione di piattaforma più ricca sul mercato, rivolta a un pubblico sempre più ampio ed esigente, grazie a un catalogo che include produzioni originali, serie TV, cinema e tutto l'intrattenimento di Discovery+.

Con TimVision è possibile vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League; Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e tutti i match della LBA di basket e molto altro.