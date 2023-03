Strage migranti, Meloni: «Troppi errori, troppe leggerezze» e convoca Piantedosi

Dopo giorni di silenzi sulla strage dei migranti di Cutro, la premier Giorgia Meloni – rientrata dalla missione in India ed Emirati – avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. «Troppi errori, troppe leggerezze»: così si sarebbe sfogata con i suoi. Per questo, ha convocato per le prossime ore a Palazzo Chigi Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno nell’occhio del ciclone per i suoi commenti sul naufragio e su cui si addensano voci di sostituzione. Ma c’è di più: Meloni chiederà al ministro dell’Interno di rimettere nel cassetto il pacchetto di norme mutuate dai decreti Salvini, quelle che prevedono una stretta sull’accoglienza dei migranti.

Nel Consiglio dei ministri che si terrà in Calabria entro venerdì, il governo approverà una stretta sulle pene per i trafficanti di esseri umani. E potrebbe addirittura ritoccare (ma questa opzione è ancora in bilico e oggetto di confronto) le regole sul salvataggio in mare. Palazzo Chigi potrebbe metterci mano, spiegando la scelta con la volontà di fare chiarezza ed eliminare ogni possibile zona grigia. I dirigenti più fidati l’hanno anche messa in guardia dal rischio che la tragedia di Cutro possa a tal punto aver scosso l’opinione pubblica da danneggiare il consenso del governo.