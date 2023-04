Stato di Emergenza per i migranti nei prossimi 6 mesi

32 sbarchi dall'inizio dell'anno contro gli 8 mila dello stesso periodo del 2022. Tanto è bastato al Consiglio dei Ministri per stabilire l'entrata in vigore lo Stato di emergenza per i migranti. Uno stato di emergenza della durata di 6 mesi e a cui è destinato un primo stanziamento di 5 mln di euro per «potenziare identificazioni ed espulsioni»