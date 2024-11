Sinner contro la nazionale: sfida degli ascolti tv

Non c'è solo il calcolo dei giochi e dei set per capire se e come Jannik Sinner approderà alle semifinali delle ATP Finals. In palio nella serata della sfida con il russo Medvedev c'è anche il confronto televisivo tra calcio e tennis, un inedito quasi assoluto in un paese che si è sempre nutrito di pallone e poco altro. Come si comporteranno gli sportivi da divano? Preferiranno le gesta del numero uno del tennis mondiale a Torino, visibili in chiaro su Rai Due e su Sky Sport che delle Finals detiene i diritti complessivi? Oppure vireranno su Rai Uno per il match di Nations League tra il Belgio di Lukaku e la giovane nazionale di Spalletti?

Non è solo roba per studiosi dell'audience televisiva e dei flussi di ascolti, share e rilevazioni varie. E' una cartina tornasole dell'impatto che l'ascesa vertiginosa di Sinner sta avendo su usi e consumi italiani. Il boom in questo 2024 è stato evidente e già fotografato negli ascolti record in pay di Sky Sport che per tempo ha investito sul tennis rendendolo uno dei prodotti di punta della propria offerta.

In questo caso, però, c'è l'opportunità di un confronto diretto ad armi pari perché entrambi gli eventi sono collocati in prima serata e vanno in chiaro, sulle reti Rai. Le ATP Finals fanno infatti parte del pacchetto di tornei tennistici che la Rai ha a disposizione. Sinner-Medvedev non è stata spostata ad altro orario per tutelare chi a Torino aveva acquistato i biglietti di questa e dell'altra sfida conclusiva del raggruppamento, altrimenti a rischio di essere svuotata di significato sportivo. Così si è arrivati alla resa dei conti televisiva.

Nelle prime due giornate delle ATP Finals gli ascolti di Sinner sono stati eccellenti. Il debutto contro l'australiano De Minaur ha superato i 2,2 milioni tra Rai (1,556) e Sky (0,714). La vittoria con Fritz è andata oltre: 2,894 di cui 2,111 sulla Rai e il resto su Sky. Tantissimo ma, forse, non sufficiente per spingersi sulle vette della nazionale di calcio che in questa Nations League è andata in crescendo e nel doppio appuntamento di ottobre ha abbattuto soglia 7 milioni sia con il Belgio (7,095) che contro Israele (7,346).

La sensazione è che la valutazione non andrà fatta su chi avrà vinto la serata, probabilmente il calcio, ma su quanti appassionati saranno orientati a tradire l'azzurro di Spalletti per il tennis. In definitiva, quale sarà il gap tra i due eventi, posto che Sinner è una macchina di ascolti tv e sponsor dal potenziale illimitato. Un anno fa il suo incrocio alle ATP Finals contro Djokovic frantumò ogni record con 6,7 milioni e uno share del 29,3% sempre distribuito tra il chiaro della Rai (5,493) e il pay di Sky (1,193).