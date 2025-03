Si è ristretta l'industria - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«La battuta con cui, nel giorno della mozione di sfiducia contro il ministro del Turismo, Elly Schlein ha attaccato Daniela Santanchè è finita su tutti i giornali, ottenendo lo scopo di rimarcare la distanza fra un esecutivo apparentemente concentrato su questioni che interessano a un’élite e un’opposizione che invece si occupa di cose concrete, come il costo dell’energia. Ma è davvero così, come vogliono far apparire la segretaria del Pd e i suoi alleati?»

Un’industria a terra

Non solo la crisi in Germania. La produzione di beni e merci in Europa è in contrazione da troppo tempo, stretta tra eccessi normativi, competizione e shock globali. L’America aggressiva di Donald Trump ora ci mette alle strette. E la tenuta di un intero continente è in gioco.

Magistrati sempre e comunque assolti

Sembra che questi servitori dello Stato non sbaglino quasi mai. A fronte di 1.715 violazioni segnalate, il Csm che si occupa di valutare gli appartenenti alla categoria ha emesso appena una novantina di sentenze. Che si sono concretizzate in sole 24 condanne... Eppure, il variegato catalogo dei rilievi, tra lentezze sul lavoro, favoritismi, conflitti d’interesse (anche sentimentale) fa dubitare che l’azione disciplinare sia davvero uguale per tutti.

Vita standard da campionesse

È la giovane pugile pavese Rebecca Nicoli a posare per l’obiettivo di Gerald Bruneau, fotografo francese autore degli scatti esposti nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano (fino al 25 marzo) in occasione della mostra Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100 esperte, esposizione realizzata da Fondazione Bracco a poco meno di un anno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con la Nicoli sono ritratte altre 19 campionesse italiane, paralimpiche e non, che con merito e tenacia hanno avuto successo sui campi di gara e nelle istituzioni sportive.

Mio clone, ti odio

«Ho voluto trasformare un perdente in un eroe» racconta a Panorama il regista sudcoreano Bong Joon-ho (vincitore dell’Oscar con Parasite) che torna nelle sale con un nuovo film di fantascienza: Mickey 17 in cui i protagonisti sono Robert Pattinson e il suo doppio. «Voglio mostrare stupidità e cattiveria del genere umano, utilizzando però anche un tono comedy».