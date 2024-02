La separazione Fedez-Ferragni ci insegna alcune cose

Una separazione ormai non è una notizia. Soprattutto in questo periodo storico dove al massimo bisogna dare merito alle coppie che restano salde per decenni visto che l’andazzo è quello di cambiare partner con irrisoria facilità. Ma se la coppia in questione sono i Ferragnez, beh, allora si abbiamo una notizia. Perché da 5 anni, tanto (o poco) è stata la durata delle nozze, e anche dal fidanzamento i due hanno vissuto e lavorato per trasformare in una cosa rilevante qualsiasi azione della loro vita ed in questo sono stati abili come nessuno prima e dopo. E quindi la fine della coppia più glamour d’Italia è una notizia.

Le ragioni di un addio sono private. Chi segue i gossip ci racconta che le prime crepe sono cominciate un anno fa; erano le sere in cui Chiara Ferragni aveva nelle mani addirittura il palco di Sanremo, utilizzato per i suoi messaggi politico-intellettuali («pensati libera»), compresa la famosa lettera a se stessa, indimenticabile per banalità di contenuti. È stato però anche il palco del bacio tra Fedez e Rosa Chemical e dei tentativi di lui di strappare la scena a lei, il massimo del torto possibile per la Regina dei social.

Dal punto più alto, come nel più perfetto degli scherzi del destino, è cominciata la caduta dei singoli e della coppia. C’è stata prima la terribile malattia del rapper e poi le inchieste sull’impero di lei, la finta beneficenza, i contratti cancellati, l’assenza in questi giorni alla settimana della moda dove 12 mesi fa aveva il mondo ai suoi piedi.

Oggi, nel giorno in cui lei sui social ci racconta di essere «vittima di tutte le sfighe del periodo…» serve una riflessione più ampia.

Questa separazione infatti dovrebbe insegnare molto a noi. Insegnarci che quel mondo che soprattutto i nostri giovani vanno seguendo è una casa, magari bellissima, ma costruita sulla sabbia a due passi dal mare e ci vuole poco a farla crollare. Dovrebbe insegnarci a dare la giusta importanza alle cose e soprattutto che dietro le luci della ribalta, i filtri di instagram, l’attico di lusso nel quartiere più lussuoso di Milano con la cabina armadio che tutte le donne vorrebbero c’è la vita vera ed alla fine con quella bisogna fare i conti.

Non siamo felici della fine di questo matrimonio perché sono fatti loro e non siamo mai stati invidiosi. Saremmo però felici se questo oggi portasse qualcuno a cercare di raggiungere altri obiettivi, altri modelli, altri risultati.

Il massimo sarebbe che primi a cambiare da domani fossero proprio loro, Chiara e Fedez, alla fine semplicemente umani.