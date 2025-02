Sei pianeti insieme nel cielo

Se possedete un telescopio pulite per bene le lenti e mettetevi laddove non ci sia troppo inquinamento luminoso. Già dal mese scorso Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno erano tutti visibili nel cielo notturno. E oggi, febbraio 2025, Mercurio si unirà al gruppo portando tutti e sette i nostri pianeti più vicini a essere visibili dalla Terra. Se scientificamente il fenomeno non dice molto, quando ciò accade possiamo vedere più cose interessanti nello stesso momento ed è quindi il momento giusto per tornare a guardare le stelle o, come in questo caso, i pianeti. È interessante notare che essi appariranno sempre lungo lo stesso arco nel cielo notturno, nel percorso - chiamato eclittica - che esiste perché tutti i pianeti del nostro sistema solare orbitano attorno al sole più o meno sullo stesso piano. Del resto il termine "allineamento planetario" non è scientifico, ma un'espressione colloquiale generica che può riferirsi a più eventi astronomici. Di norma gli astronomi cercano allineamenti planetari più specifici, come opposizioni e congiunzioni, termini che si riferiscono alle posizioni create da due corpi celesti e dalla Terra: opposizione significa che i due corpi sono su lati opposti della Terra, mentre congiunzione significa che un corpo celeste è tra la Terra e un altro corpo. Allineamenti planetari come questi si verificano più spesso di quanto ci si possa aspettare, normalmente riusciamo a vedere almeno un pianeta quasi ogni notte e regolarmente ne vediamo due o tre in vari momenti dell'anno. Poter osservare quattro o più pianeti è un evento che si manifesta una volta ogni pochi anni, mentre l’assistere a un fenomeno come quello che va da oggi ad agosto, quando i pianeti saranno sei, è molto più raro. Giove, Venere, Urano, Saturno, Nettuno e Mercurio saranno lì a portata di telescopio, anche perché Urano e Nettuno riflettono troppo debolmente la luce solare per essere visti a occhio nudo. Ma non serve un grande telescopio professionale per vederli, è sufficiente qualcosa di amatoriale oppure, se montato su cavalletto, un teleobiettivo un po’ spinto.

Per riuscire nell’impresa è però importante soddisfare alcune condizioni: 1. Scegliere una postazione priva di illuminazione urbana, meglio se in piena campagna o in montagna, lontano da città e aeroporti. 2. Consultare le previsioni meteorologiche (consigliamo il sito dell’aeronautica Militare che fornisce i dati sull’assenza di nuvole, altrimenti è impossibile vedere il cielo); 3.Piazzate il telescopio in modo stabile sul terreno e con l’oculare all’altezza giusta per poter essere comodi nell’appoggiare l’occhio. 4. Scaricate sul telefonino una delle tante applicazioni (gratuite o non) per la localizzazione delle stelle, vi servirà per orientarvi con precisione. Che sia Stellarium, SkyView, Cosmoshow poco importa, ciò che conta è trascorrere, fermi sul posto, un grande volo, anzi un viaggio unico, saltellando per milioni di chilometri da un corpo celeste all’altro. E magari incantare, finanche ad ispirare, qualche adolescente. Perché come scrisse Leonardo da Vinci, “Là sarete stati e bramerete di tornare”.