Se arriva Draghi (in Europa) - Panorama in edicola

Missione Europa

I problemi economici e sociali con le elezioni per il Parlamento del 2024 aggravano le fragilità dell'Europa. Ecco che così torna in campo Mario Draghi, sempre al centro delle partite globali. C'è una competizione cruciale tra Stati Uniti e Cina. E lo stesso governo di Giorgia Meloni potrebbe trarre vantaggi per l'Italia.

Indi non doveva morire

Chi è che decide se una vita, per quanto malata, «è degna di essere vissuta»? Nel caso di Indi Gregory, la bambina inglese di 8 mesi, lo ha stabilito un giudice contro la volontà dei genitori. Ma in una società che teorizza la libertà di «andarsene», e non quella di continuare a esistere, la sentenza è stata inappellabile.

All'Europarlamento uno scandalo tira l'altro

A Bruxelles hanno un problema di reputazione: la vicenda di un dossier scomodo imbarazza i colossi farmaceutici. Intanto il Qatargate è tutt'altro che chiuso.

I moltiplicatori di moschee

Da Milano a Torino, a Firenze, e sempre più in svariate città, stanno aprendo i cantieri per una serie di luoghi di culto islamici. Ad autorizzarli sono i sindaci, da Beppe Sala a Giorgio Gori, spesso con motivazioni bizzarre. Sulle reazioni dei residenti cala il silenzio, così come per le domande su chi pagherà queste opere per la fede.

Hamas stile british

In nome della «libertà di espressione», in Inghilterra le autorità e la polizia tollerano violenti cortei antisionisti. Intanto Londra sta diventando un rifugio per i terroristi, mentre le moschee raccolgono fondi per la cosiddetta «resistenza islamica».