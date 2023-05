Sciopero aerei, oltre 200 voli cancellati domani 19 maggio

Si prospetta un venerdì di passione per chi deve mettersi in viaggio utilizzando l'aereo. In calendario per domani, venerdì 19 maggio, c'è infatti uno sciopero dei lavoratori dell’handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroporti italiani. A questa agitazione si aggiunge lo sciopero dei lavoratori di Air Dolomiti, Volotea, American Airlines ed Emirates. Sono almeno 200 i voli che saranno cancellati.

Come previsto dalle norme, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti da e per l’Italia. Si tratta di tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso e di quelli che risultano schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. A questi si aggiungono tutti i voli charter da e per le isole notificati prima della data di proclamazione dello sciopero. L'elenco completo è disponibile sul sito dell'Enac.