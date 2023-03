Schlein: «Si alla liberalizzazione delle droghe leggere»

Elly Schlein è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd a ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. «Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada», ha affermato la segretaria.