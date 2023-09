Convivere con un tumore al seno si può, ma serve informarsi

Si può parlare in modo chiaro, professionale, diretto ed esaustivo delle domande e dei bisogni delle pazienti colpite da tumore mammario? E aiutare chi le circonda a prendersi cura con consapevolezza del percorso che li attende? E' l'obiettivo di 'Let's talk about cancer', seminario educazionale rivolto alle pazienti e ai loro familiari organizzato da IEO (Istituto Europeo di Oncologia) e Università degli Studi di Milano. Una giornata di confronto - partecipazione completamente gratuita - che si terrà a Milano il 16 ottobre nel mezzo del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un evento organizzato dalla dottoressa Carmen Criscitiello, medico con incarico ad alta specializzazione presso IEO e membro dal 2017 della Faculty ESMO per il tumore mammario. Sarà prevista la partecipazione anche da remoto per le donne che vivono fuori Milano e Lombardia.

Il tumore mammario è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile nei Paesi Occidentali. Grazie ai progressi diagnostici e terapeutici, la sopravvivenza complessiva a 5 anni dalla diagnosi è dell’88% e le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella sono 834.200. "Nell'ambito della malattia a stadio precoce i rischi di recidiva oggi sono ridotti e la sopravvivenza è aumentata anche per l'introduzione, per pazienti ad alto rischio, di nuovi farmaci - spiega la dottoressa Criscitiello -. Nella malattia avanzata sono comunque significativamente aumentate le pazienti che convivono con il tumore e che potrebbero potenzialmente anche essere considerate guarite, ma che continuano i trattamenti".

Una condizione che genera spesso dubbi, paure e incertezze. Per questo è importante per i pazienti conoscere la natura del proprio tumore, l’istotipo della malattia con le sue caratteristiche biologiche e le diverse opzioni terapeutiche che ne derivano

Carmen Criscitiello

Informazioni, necessarie per comprendere la condizione di malattia cronica e la possibilità di proseguire i trattamenti per anni, mantenendo il più possibile inalterata la propria vita quotidiana: "Da ciò deriva l’idea di un evento mirato proprio ai pazienti e alle loro famiglie ed incentrato sui quesiti più frequenti che vengono rivolti a noi oncologi - prosegue Criscitiello -. Si tratterà di un corso educazionale che in primis avrà il ruolo di fornire la definizione di patologia neoplastica maligna e in seguito spiegare il concetto di malattia metastatica. Oltre a quanto detto, verranno fornite informazioni riguardo le novità più importanti dell’oncologia degli ultimi anni, con riferimento alla ricerca clinica e alla caratterizzazione molecolare, la biobanca e la medicina di precisione".

Sempre più spesso le pazienti chiedono informazioni su terapie innovative di cui sono venute a conoscenza attraverso canali informativi non ufficiali: blog, social network, siti web. "L'informazione anche su farmaci recentemente introdotti e se sia possibile prescriverli per i loro casi è fondamentale" sostiene Criscitiello. L'evento si occuperà anche delle prospettive future che emergono dallo stato di avanzamento della ricerca.

L'incontro si terrà in presenza lunedì 16 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 16,15 presso la Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano è sarà possibile seguirne i lavori da remoto registrandosi al link dedicato oppure inviando una mail all'indirizzo luigi.reale@medicacom.it.