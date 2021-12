Quarantene: il Sudoku delle nuove regole

Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato le richieste delle Regioni per esprimere un parere sulle nuove misure da adottare che entreranno in vigore a gennaio necessarie per fermare l’aumento dei contagi. I temi affrontati per scongiurare una paralisi di tutte le attività del Paese riguardano la modifica dei giorni di quarantena e del contact tracing, l’obbligo vaccinale al lavoro esteso per ulteriori categorie, prolungare le vacanze natalizie a causa dei contagi nelle scuole e incentivare meccanismi che favoriscano la vaccinazione soprattutto degli over 50. Alle 18,30 il Consiglio dei Ministri si è riunito valutare le indicazioni del Cts e delle Regioni.



Modifica tempi di quarantena

Il Cts avrebbe avrebbe chiesto di ridurre i tempi della quarantena da sette a cinque giorni e tampone per i vaccinati con dose booster non impiegati nei servizi essenziali venuti a contatto con una persona risultata positiva. Nessuna quarantena invece per gli impiegati dei servizi essenziali, ma l’obbligo di mascherina Ffp2 per 7 giorni. Mentre dovrebbe restare la quarantena di sette giorni per chi è vaccinato con le due dosi e 10 giorni per chi non è vaccinato.



Test antigenici al posto dei molecolari

Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna hanno già adottato ordinanze secondo le quali basta un tampone antigenico positivo per validare la positività di un caso positivo o la guarigione. Una misura al vaglio del Governo per alleggerire la richiesta di tamponi molecolari non più sostenibile che ha messo in sofferenza tutti i laboratori del Paese.



Estensione Green pass rafforzato a tutti i lavoratori

L’estensione del Green pass sul lavoro a tutte le categorie resta la grande incognita del nuovo anno. Da gennaio per poter accedere nei luoghi di lavoro potrebbe non essere piu sufficiente il tampone ogni 48 ore ma si dovrà essere o guariti o vaccinati.



Obbligo vaccinale esteso ad altre categorie

L’obbligo vaccinale che al momento riguarda i lavoratori della sanità, della scuola, della difesa e delle forze dell’ordine potrebbe essere esteso a tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione, anche quelli del privato e gli autonomi a contatto con il pubblico.



Screening nelle scuole

il Ministro Patrizio Bianchi fa sapere che si tornerà a scuola con un potenziamento dello screening agli studenti, che verrà implementato con le risorse dell’esercito messe a disposizione dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. Si discute sulle quarantene delle classi per scongiurare la Dad.



Mascherine Ffp2

Sul tavolo del Governo si parla di prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 obbligatorie per i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza e per poter accedere a cinema, teatro e stadi.