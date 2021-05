Ci sono vittime del coronavirus che non lo hanno mai contratto, ma ne sconteranno gli effetti nei prossimi anni: «Sono i cittadini a cui è stato impedito l'accesso alle visite di controllo, i pazienti che hanno visto ritardare trattamenti e operazioni chirurgiche». Anche a loro è dedicato lo «Europe's Beating Cancer Plan», l'ambiziosa dichiarazione di guerra totale ai tumori nata durante la pandemia, mentre il mondo era preoccupato da tutt'altro, trascurando un male ben più antico del Covid-19, in grado di uccidere 1,3 milioni di persone e colpirne 2,7 milioni nell'Ue secondo stime dell'Ocse riferite al solo 2020.

Presentato lo scorso febbraio dalla Commissione europea per lottare a tutto campo contro le varie forme di questa letale patologia, il piano unisce educazione, prevenzione e tassazione mirata, promuove un accesso certo a diagnosi e cure. Lo fa attraverso traguardi a medio e lungo termine e un budget ingente: quattro miliardi di euro. «Per me è una priorità personale, io stessa ho avuto un cancro. Riguarda tutti noi. Ci vedo un'opportunità per cambiare davvero la realtà per i pazienti, per i sopravvissuti, per le loro famiglie» spiega a Panorama da Bruxelles Stella Kyriakides, il Commissario europeo alla Salute, investita dalla presidente Ursula von der Leyen della responsabilità di realizzare il progetto sin dalla lettera d'incarico.

Commissario, il piano afferma innanzitutto un principio di uguaglianza.

Trovo inaccettabile che il tasso di sopravvivenza dipenda da dove si vive nell'Ue. Dobbiamo assicurarci che, a prescindere dal proprio luogo di residenza, le opportunità di combattere la malattia siano le stesse. Perciò intendiamo creare un registro che evidenzi le lacune, dica alle singole nazioni come investire per colmarle. L'intenzione non è svergognare pubblicamente chi è rimasto indietro, ma supportarlo.

Ha usato la parola vergogna, un sentimento che accompagna di frequente i guariti dal cancro, spesso penalizzati, per esempio quando provano a chiedere un prestito in banca.

Il cosiddetto «diritto a essere dimenticati», a non subire discriminazioni, è un'iniziativa importante, già supportata da vari Stati membri. Per la prima volta, ci stiamo lavorando da vicino con gli altri Commissari. L'obiettivo è dare a tutti uguali opportunità, anche a chi ha superato la malattia e desidera sottoscrivere un mutuo o un'assicurazione sulla vita.

Il primo pilastro del piano è la prevenzione, che include l'idea di ridurre l'incidenza di fattori di rischio come il tabacco, assicurandosi che meno del 5 per cento della popolazione lo usi entro il 2040. Oggi i fumatori sono oltre il 25 per cento. Come riuscirete a ridurre quella quota tanto drasticamente?

Il 40 per cento dei tumori può essere prevenuto. Dobbiamo essere coraggiosi, ambiziosi, intervenire sulla legislazione, aggiornarla includendo i nuovi prodotti, rivedere le regole.

Negli ultimi anni ci sono state diverse aperture verso le soluzioni di ultima generazione. Public Health England, l'autorità di salute pubblica britannica, già nel 2015 affermava che le sigarette elettroniche sono del 95 per cento meno nocive di quelle tradizionali. Ne terrete conto?

Non mi lascio guidare dalle emozioni, lascio parlare la scienza. La nicotina è una sostanza tossica che dà dipendenza, questo è fuori discussione. E i prodotti che la contengono devono essere accuratamente regolati. So che c'è molto dibattito intorno alla possibilità che le e-cigarette siano uno strumento in grado di far smettere di fumare, ma possono anche produrre l'effetto opposto, indurre i non fumatori e i giovani a iniziare. Ho chiesto un'opinione in merito al Comitato scientifico sulla salute, l'ambiente e i rischi emergenti. In base alle loro conclusioni, decideremo come procedere.

Vi viene mossa l'accusa di non voler essere associati in alcun modo all'industria del tabacco.

Il tabacco causa circa il 25 per cento di tutti i tumori, attraverso la prevenzione potremo evitarne otto o nove su dieci tra quelli che colpiscono i polmoni. Non si tratta di discutere in termini di riduzione del danno, ma di creare, in Europa, una generazione di non fumatori.

Il piano non è clemente nemmeno verso i consumatori di carne.

Sappiamo che influenza il cancro. Di nuovo, lo diciamo guardando alla scienza. Promuoviamo una dieta e uno stile di vita salutari. Facendo ciò, possiamo ridurre di circa il 18 per cento i rischi di sviluppare patologie. L'Europa ha uno dei più alti livelli pro capite di consumo annuale di carne, non la stiamo mettendo al bando, sosteniamo che il suo consumo può essere sostenibile, in linea con il fabbisogno dietetico.

Un altro bersaglio sono le bevande alcoliche.

Entro il 2025 intendiamo ridurne l'uso nocivo del 10 per cento. Come per altri prodotti, le informazioni riportate sulle bottiglie devono essere più chiare, per dare modo ai cittadini di prendere decisioni informate. Ma in nessun modo intendiamo etichettare questi prodotti come il tabacco. In Grecia c'è un detto che recita: «L'eccellenza sta nella moderazione». Ed è in questi termini che dovremmo approcciarci agli alcolici.

State lavorando a un'applicazione per lo smartphone che aiuterà a prevenire il cancro. Può darci qualche dettaglio in più?

Nascerà con l'intento di aiutare le persone a capire, in modo pratico, qual è l'impatto dei loro comportamenti individuali. Quali sono i nessi tra le scelte singole e le possibili conseguenze. Nessun individuo è uguale all'altro, nessun cancro lo è. Dobbiamo accelerare il processo verso una medicina personalizzata.

Il traguardo passa anche da una massiccia diffusione dei vaccini. I dati dicono che il 13 per cento dei tumori registrati nel mondo dipende da un'infezione da parte di virus, batteri o parassiti.

Il Covid-19 ha dimostrato cosa sia capace di fare la scienza. Ha portato ai cittadini vaccini sicuri ed efficaci in meno di 10 mesi. Non siamo alla fine della pandemia, ma s'intravede una luce. Se vogliamo trovare un lato positivo in questa faccenda, è che la salute è diventata una priorità nella mente di tutti. C'è la consapevolezza che il cancro, le malattie cardiovascolari e le altre patologie non stanno ferme ad aspettare. Da una crisi, nascono anche delle opportunità.