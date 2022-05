Al via il forum sull'eterna giovinezza

Il mito dell’eterna giovinezza è un sogno letterario, ma vivere più a lungo adottando pratiche sagge è un obiettivo della scienza, un futuro già fra noi. Longevità e promozione della prevenzione per la salute sono temi di grande attualità, pilastri della seconda edizione del forum internazionale «Be Wise, Longevity e Anti-aging», che si tiene a Milano il 25 e 26 maggio in streaming con 40 appuntamenti gratuiti per conoscere le nuove frontiere della scienza del benessere con medici, ricercatori, nutrizionisti, chef, trainer, esperti di yoga, pilates, coaching, ipnosi, cosmesi e svariate altre discipline. Obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo.

Il forum, organizzato dalla community multimediale Wise Society (che da oltre 10 anni si occupa di benessere, innovazione e sostenibilità) in collaborazione con importanti partner medico-scientifici, è il primo evento in Italia dedicato ai temi della longevità e della prevenzione come unico strumento, partendo già da quando si è molto giovani, per rallentare i processi di invecchiamento. L’appuntamento coinvolge anche aziende all’avanguardia nel settore e si colloca all'interno del decennio 2021-2030 dedicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità all'Healthy Ageing, con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani in grado di favorire il benessere psicofisico delle persone. Per seguire gli eventi è sufficiente registrarsi sul sito «Wisesociety.it» o direttamente sulla piattaforma «longevityforum.liveforum.space».

Attraverso un palinsesto di masterclass, talk e workshop gratuiti, pensati con l'ausilio di un comitato scientifico presieduto dal professor Damiano Galimberti, esperto di Dna e presidente dell’Associazione Italiana Medici Anti-Aging, il Forum ha l’obiettivo di avvicinare il largo pubblico a temi affascinanti e complessi, declinati con un linguaggio semplice e divulgativo: dall'epigenetica alla nutraceutica, dalla genomica alla medicina predittiva. Le quattro aree tematiche sono Benessere e Alimentazione (Be Healthy), Bellezza per il corpo e Benessere per la mente (Be Beautiful), Movimento e attività fisica (Be Active), Inquinamento indoor e qualità dell’aria (Be Safe).

Il programma è molto ricco, il successo della prima edizione ha indotto gli organizzatori ad ampliare l’orizzonte. «La grande risposta del pubblico lo scorso anno», sottolinea Antonella Di Leo, editore e ceo di Wise Society, «dimostra quanta attenzione e desiderio di conoscenza ci siano intorno alla longevità e al tema dell’invecchiamento in salute, argomenti di grandissima attualità visto il notevole allungamento della durata media della vita umana. La nostra mission e quella dei prestigiosi partner che ci accompagnano nel percorso è informare e sensibilizzare il pubblico verso una cultura della prevenzione a tutti i livelli che deve partire da lontano, da quando si è giovani, perché ragazze e ragazzi in salute oggi saranno adulti e anziani più sani domani. Con ricadute positive per tutti, non solo a livello sanitario ma anche socioeconomico».