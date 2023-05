Polonia, l’ex capo di Stato maggiore dell’esercito: «Prepararsi ad un’insurrezione in Bielorussia»

«La Polonia deve prepararsi all’eventualità di un’insurrezione in Bielorussia perché essa avverrà». Lo ha dichiarato l’ex capo di Stato maggiore dell’esercito polacco, Waldemar Skrzypczak, all’emittente Polsat News. «Occorre essere pronti a sostenere le divisioni che condurranno l’operazione contro (Aleksandr) Lukashenko», ha detto il generale polacco. «Se la controffensiva ucraina terminerà con un successo, i bielorussi che sono parte del potenziale militare ucraino non consegneranno le armi», ha avvertito Skrzypczak.

«Andranno in Bielorussia. Spero che questo provochi un’insurrezione. Lukashenko ne ha paura. Varsavia deve essere pronta a sostenere le unità che agiranno contro il leader bielorusso. Abbiamo ragioni per aiutarli, così come aiutiamo gli ucraini», ha affermato il generale. «Lukashenko - ha proseguito Skrzypczak - non ha più le capacità militari per impedire una simile insurrezione. La Russia non lo aiuterà granché perché ha i suoi problemi».