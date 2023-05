Maltempo in Emilia Romagna: ecco tutte le misure approvate da governo

Oltre due miliardi di euro per coprire gli interventi urgenti. È la cifra stanziata dal governo durante il cdm di ieri riunitosi per far fronte all’emergenza maltempo che ha colpito e distrutto gran parte delle aree dell’Emilia Romagna e delle Marche. Parte delle risorse sarà coperta dall'aumento di un euro biglietti dei musei tra il 15 giugno e il 15 settembre, oltre che con estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto e la vendita di beni confiscati. "Non è stata un’impresa facile trovare due milioni di euro in pochi giorni” ha commentato la premier Giorgia Meloni “Ma va dato atto al governo di aver lavorato duramente per far fronte a questa emergenza”.



Ma cosa contiene il Dl approvato ieri?





Tasse: sono sospesi fino al 31 agosto tutti gli adempimenti tributari e contributivi.



Bollette: sulle utenze fa fede la delibera di Arera che ha sospeso i pagamenti.

Mutui: non vi è una voce specifica nel Dl. Come spiegato dal premier Meloni, “anche in questo caso fa fede il protocollo di intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”.

Scuola: nel Dl sono stati stanziati 20 milioni a garanzia della continità didattica; previsto anche un fondo da 3,5 milioni per le università, e per gli studenti l'esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari.

Aiuti: 580 milioni per la Cassa integrazione di emergenza fino a 90 giorni; 298 milioni per un'indennità eccezionale fino a 3mila euro destinata agli autonomi che hanno dovuto interrompere l'attività; 300 milioni di sovvenzioni senza obbligo di restituzione fornite da Simest alle imprese che esportano; 400 milioni per finanziamenti a tassi agevolati destinati alle imprese; 100 milioni per il Fondo di assistenza nazionale; 75 milioni per il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura. Previsto nel Dl anche un protocollo per il potenziamento del fondo di sicurezza per le imprese. Verranno regolarmente retribuiti i dipendenti della P.a che non possono lavorare; previste prove di recupero per i concorsi.

Sanità: stanziati 8 milioni per il ripristino delle strutture sanitarie.

Bonus 110%: prolungati di tre mesi i termini per utilizzare il bonus 110%.