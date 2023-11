«Europa rapita e da ritrovare»: ministri e parlamentari a Stresa al Forum di Michele Vietti

Un’Europa ‘rapita e da ritrovare’, segnata da anni di eventi traumatici, dalla pandemia alle guerre in corso, ma capace di reagire con risposte di comunità. Le sfide che attendono l’Unione europea a partire dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina : dalla difesa alla sicurezza, dalla sostenibilità, con il dibattito su ambiente e nucleare , all’identità culturale, dai flussi migratori all’AI. E, ancora, la politica interna tra riforma costituzionale, giustizia, legge di bilancio e Rai.



Questi alcuni fra i temi del forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa, presieduta dall’ex Vicepresidente del Csm Michele Vietti, che con questa edizione festeggia il suo ventennale. L’evento “Europa rapita: dove ritrovarla”, che si apre questo pomeriggio a Stresa, al Regina Palace Hotel, vede la partecipazione di molti rappresentanti del Governo: sono attesi infatti ministri e sottosegretari, oltre ad esponenti di maggioranza e opposizione e delle istituzioni italiane ed europee.

I lavori saranno aperti dal presidente Michele Vietti e dalla vice presidente della Fondazione Iniziativa Europa Giuseppina Rubinetti, i panel saranno introdotti da due sondaggi, di SWG ed Euromedia Research.

“Per questa edizione abbiamo scelto come titolo “Europa rapita”. Un riferimento al mito greco ma anche l’occasione per chiederci dov’è finita questa Europa così latitante, quasi afasica. Abbiamo voluto promuovere un luogo di confronto e di dibattito trasversale, un campo aperto ai contributi di tutti”, dice il presidente della Fondazione Iniziativa Europa , Michele Vietti. “Il convegno di Stresa è ormai un appuntamento fisso, molto atteso, di confronto dinamico sui grandi temi dell’attualità, tra i protagonisti delle istituzioni e della politica. Quest’anno parliamo di Europa, non solo in vista delle prossime elezioni ma anche sulle questioni di fondo per rilanciare un processo di integrazione che deve necessariamente passare attraverso la protezione di interessi e valori che uniscano veramente i cittadini europei, a partire dalla difesa della democrazia e dei diritti umani” ,afferma la vice presente della Fondazione Giuseppina Rubinetti.

Si parte questo pomeriggio alle 14 con i saluti del presidente del Piemonte Aberto Cirio, quindi si alterneranno sul palco di Stresa il Rappresentante Speciale Ue nel Golfo Luigi Di Maio, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani e il ministro della PA Paolo Zangrillo.

Sabato 11 novembre, sarà la volta del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. Ospiti della ventesima edizione del forum di Stresa il Direttore Generale della Rai Giampaolo Rossi, la vice presidente della commissione Vigilanza Rai Maria Elena Boschi, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, la presidente della commissione Econ a Bruxelles Irene Tinagli e la portavoce del M5S al Parlamento Europeo Tiziana Beghin, i vice presidenti di Camera e Senato Rossomando, Mulè e Centinaio, il vice Ministro all’economia Maurizio Leo, il vice presidente del CSM Fabio Pinelli, il procuratore generale Luigi Salvato, la Presidente di Poste Silvia Rovere.