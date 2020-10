La nuova ordinanza della Lombardia: stop a sport amatoriale, bar e ristoranti ad orario ridotto

Bar chiusi alle 21 e dalle 18 servizio solo per il servizio al tavolo; ristoranti aperti fino alle 23 ; sport dilettantistici fermi. Sono alcune delle norme che dovrebbero far parte della nuova ordinanza voluta dalla Regione Lombardia per cercare di mettere un freno alla crescita esponenziale di casi di Covid (2400 oggi).

L'ordinanza è in fase di costruzione ma dovrebbe essere firmata stasera o stanotte per entrare in vigore già da domani. Si aspetta il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sport

Tutte le attività sportive di contatto subiranno profonde limitazioni. Le squadre senior che partecipano ai campionati di categoria delle rispettive federazioni potranno continuare gli allenamenti ma le competizioni ufficiali sono sospese. Per quanto riguarda il settore giovanile viene messo uno stop generale: niente partite e niente allenamenti. In pratica c'è lo stop alle attività extra scolastiche, ritenute pericolose occasioni di contagio.

Bar e ristoranti

I Bar da domani chiuderanno alle 21, i ristoranti alle 23. I bar dalle 18 (ora di inizio della delicatissima fase dell'aperitivo) potranno effettuare solo servizio al tavolo per ridurre al minimo gli assembramenti.

Scuola

Su questo tema la Lombardia aspetta di decidere in accordo con il governo. La richiesta arrivata dal Pirellone però è di differenziare gli ingressi per le scuole di primo e secondo grado e portare alla didattica a distanza le scuole superiori e le università. Questo per alleggerire il peso delle presenze sul trasporto pubblico, in questi giorni congestionato negli orari di punta come accadeva prima del Covid.

L'ordinanza dovrebbe durare tre settimane