Le norme anti Covid dal 7 gennaio in Italia, zona per zona, regione per regione

Il Consiglio dei Ministri sta studiando le nuove norme e limitazioni sul Covid per i prossimi giorni. La discussione è ancora in corso ma le anticipazioni vanno tutte nella stessa direzione. Previste differenze di libertà e limitazioni giorno per giorno, l'inasprimento dei criteri legati all'indice di contagio Rt e prevista anche l'introduzione di una nuova zona, dopo quella rossa, arancione e gialle: la zona bianca.

Si tratta di misure molto più restrittive di quanto si pensasse prima dell'inizio delle vacanze natalizie; due settimane in cui purtroppo i dati dei contagi non sono calati, anzi. Sia la percentuale di positivi sui tamponi effettuati e l'indice di contagio (Rt) sono infatti saliti rispetto ai valori di metà dicembre.

7 e 8 gennaio

Italia in intera zona gialla: consentiti gli spostamenti fuori dal proprio comune e dalla propria regione. Riapertura fino alle 18 di bar e ristoranti oltre che dei negozi. Per quanto riguarda le scuole superiori sono previste ulteriori restrizioni a seconda della regione. Veneto, Friuli e Marche hanno deciso che il ritorno in aula sarò rinviato a dopo il 31 gennaio. Toscana e Sicilia invece confermano il ritorno nelle classi il 7 gennaio.

9 e 10 gennaio

Tutta Italia diventa una grande zona arancione. Bar e ristoranti chiusi (funziona solo l'asporto), spostamenti vietati tra comuni e fuori regione.

11 - 14 gennaio

Ritorna il sistema a colori con differenze regione per regione. Ma anche in caso di zone gialle ci sarebbe il divieto di spostamento tra regioni e resta anche il limite per i ritrovi e gli incontri tra familiari ed amici. Una sorta di Zona gialle «rinforzata»

15 gennaio

Introduzione della nuova fascia, la cosiddetta Zona Bianca. Una zona in cui di fatto è consentita la riapertura di ogni attività, comprese palestre, cinema oltre a bar, ristoranti e negozi. Resta valido l'obbligo di uso della mascherina e del distanziamento di almeno un metro.

A stabilire il colore delle singole regioni sarà soprattutto l'indice Rt con parametri più severi di prima. Sotto 0,5 si entra in Zona Bianca. Da 0,5 ad 1 si è in Zona Gialla. Da 1 fino ad 1,25 Zona Arancione. Sopra 1,25 si passa in Zona Rossa.