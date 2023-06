Morto Silvio Berlusconi, le reazioni della politica italiana

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha suscitato profondo cordoglio nelle istituzioni e nella politica italiana. Pochi minuti dopo la notizia, tutti i leader politici del Paese hanno espresso il loro messaggio di cordoglio a partire dal presidente del Consiglio e leader attuale del centro destra italiano, Giorgia Meloni.









Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.

Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e a lungo alleato politico di Silvio Berlusconi negli anni Novanta e all'inizio degli anni Duemila, ha affidato a una nota il suo cordoglio: "Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello".

“Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più. Una cosa è sicura: c'è un'Italia prima che Berlusconi scendesse in politica e una Italia dopo. Lui ha cambiato la politica italiana ma anche tante altre cose", sono state le parole dettate in diretta telefonica al TG1 dal presidente del Senato Ignazio La Russa.





Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia,…

— Matteo Renzi (@matteorenzi) June 12, 2023





Esprimo le condoglianze mie e di @Azione_it alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace.

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 12, 2023

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese”.





Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia

— Enrico Letta (@EnricoLetta) June 12, 2023





Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario…

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2023





Anche il mondo dello sport e del calcio si sono mobilitati per ricordare l'uomo che è stato presidente del Milan per un trentennio portando il club rossonero a primeggiare in Italia, in Europa e nel Mondo.

"Lascia un vuoto enorme nel paese e nel mondo sportivo che ha caratterizzato. È una brutta notizia per la nostra nazione - ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi -. "L'ho conosciuto tanti anni fa, un uomo incredibile. Faccio fatica a pensare che sia mancato. Un combattente che sembrava non dovesse arrendersi mai. Si pensava che potesse attingere sempre a qualcosa in più degli altri. Su questo ci scherzava anche. È stato un uomo di sport - ha proseguito Abodi - molto orientato alla vittoria come tutti i grandi uomini con la caparbietà orientata all'obiettivo e quando è uscito dal Milan lo ha fatto con dolore per come ha interpretato il ruolo. Poi ha ripreso con ambizione e umiltà dal Monza, una sfida che sembrava non alla sua altezza e l'ha portata alla sua altezza". Abodi parla di "eredità difficile e grande riconoscimento all'uomo nonostante tutto quello che gli è stato fatto pesare nel corso della vita"

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2023





Addio a Silvio Berlusconi



Gravina: “Un vincente appassionato e innovativo” https://t.co/2NyZc9Uc2R

— FIGC (@FIGC) June 12, 2023





Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta così la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Il Presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il… pic.twitter.com/LFKYUVcU0B

— Lega Serie A (@SerieA) June 12, 2023





Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.



La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la… pic.twitter.com/YHLZzNIMOI

— Inter (@Inter) June 12, 2023