Governo attaccato per i morti nel Mediterraneo, ma quando c'era il Pd a Palazzo Chigi era peggio

A leggere i giornali, ad ascoltare i programmi di politica in tv, a guardare i social sulla questione migranti-Governo siamo alle seguenti conclusioni. Primo: questo Governo non salva i migranti in difficoltà in mare. Secondo: questo governo addirittura dà l’ordine di non salvare i migranti in mare. Terzo: questo governo è fatto di cinici e disumani. Regole che valgono in tutte le acque del Mediterraneo. Non solo per quelle a poche decine di metri dalle spiagge di Cutro ma persino quelle dell’ultimo episodio di due giorni fa a 113 miglia dalle coste libiche (e 300 da quelle italiane), in piena zona SAR di Malta. Secondo ad esempio le Ong qualsiasi nave sia in difficoltà tocca all’Italia intervenire.

E fa niente se, ad esempio per il caso di domenica, la Guardia Costiera non avesse navi con un raggio d’azione di 600 miglia (tra andata ritorno) a disposizione per intervenire e non per negligenza o disorganizzazione, semplicemente perché erano impegnate in altre missioni di soccorso; la colpa è sempre e solo dell’Italia, anzi del suo governo che «gode» nel vedere la gente che muore.

Ragionamenti e conclusioni talmente folli che non si dovrebbe nemmeno spiegare, o ad esempio raccontare che la Guardia Costiera dall’inizio dell’anno ha salvato quasi 30 mila persone con più di 20 interventi al giorno.

Proviamo quindi ad andare oltre. Proviamo ad esempio a controllare i dati sui morti nel Mediterraneo degli ultimi anni analizzandoli a seconda del Presidente del Consiglio in carica, in una classifica dei decessi che fa di per se rabbrividire ma che mostra come queste tragedie non sono legate al colore della maggioranza, non sono colpa ed esclusiva della Meloni e della destra, anzi.









La grafica è molto chiara. Con Renzi (Pd) a Palazzo Chigi i morti sono stati più di 10 mila. Gentiloni (altro Pd) raggiunse quota 3500. La metà, 1700, furono quelli dell’epoca del Conte I, quello del governo giallo verde, e furono 1500 quelli invece del Conte bis, (con il Pd nella maggioranza); anche Draghi ha la sua triste cifra di cadaveri: 2700 circa. In ultimo il governo attuale il cui numero, drammatico, è di più di 400 morti.

Serve quindi altro? Cosa non è chiaro del fatto che i morti ci saranno sempre, con qualsiasi governo, fino a quando ci saranno barchini di disperati in mare? Cosa non è chiaro del fatto che la furia del mare e la ferocia degli scafisti non guarda a quale sia la maggioranza di Palazzo Chigi?

Continuare ad attaccare questo esecutivo è oltre che un falso (dimostrato dai numeri) soprattutto una vergogna politica