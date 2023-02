Elezioni regionali in Lombardia: i programmi elettorali a confronto

Mancano meno di due settimane all'appuntamento alle urne. A contendersi il posto di governatore sono il candidato scelto dalla coalizione di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo e il Presidente uscente, Attilio Fontana, candidato del centrodestra.

I programmi dei candidati sono disponibili online (potete leggere la versione integrale cliccando sui nomi Majorino, Moratti, Fontana). Ecco alcuni punti fondamentali della campagna elettorale lombarda.





SANITÀ

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Rafforzamento della sanità territoriale, abbattimento liste d'attesa, diritto alla salute pubblica anche a chi è senza permesso di soggiorno

Majorino (Centrosinistra) : Sanità davvero accessibile con abbattimento liste d'attesa e ripartirà dalla medicina territoriale, difendendo le punte di eccellenza

Fontana (Centrodestra) : Abbattimento liste d'attesa anche mediante la collaborazione pubblico-privato, attivazione di posti netto in ogni distretto sanitario





MOBILITÀ

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Attento studio delle dinamiche di Trenord per risolvere le criticità presenti con i collegamenti urbani ed extraurbani.

Majorino (Centrosinistra) : Treni efficenti e soluzioni per l'erogazione di un servizio capillare che non renda più gli spostamenti un'odissea

Fontana (Centrodestra) : Potenziamento del trasporto pubblico locale e del trasporto veloce tra i principali centri urbani della Lombardia





ENERGIA

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Messa in sicurezza di tutte le discariche presenti sul territorio, piantumazione di alberi in aree urbane ed extraurbane, favorire lo sviluppo di impianti di produzione di energia idroelettrica

Majorino (Centrosinistra) : Piano di sviluppo che porti a una totale efficienza energetica con un piano straordinario di riqualificazione energetica delle case popolari

Fontana (Centrodestra) : Avvio di iniziative per l’efficientamento energetico, sostegno dello sviluppo sostenibile e la realizzazione di progetti per la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento.





LAVORO

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Indennità di residenza pari a una percentuale della retribuzione per i primi 5 anni, per chi si trasferisce in Lombardia con un contratto di lavoro

Majorino (Centrosinistra) : Semplificazione della burocrazia, sostegno al lavoro, l’innovazione, la formazione, il diritto allo studio e investimenti in produzioni sostenibili.

Fontana (Centrodestra) : Sviluppo di una nuova rete di Technology Transfer Office (TTO) collegata al sistema delle università lombarde che garantisca un costante collegamento con i networkTTO europei e internazionali





CASA

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Non è più accettabile che la casa sia l’elemento discriminante tra i quartieri e i loro abitanti. Potenziamento dello strumento dell’housing sociale

Majorino (Centrosinistra) : Abitare in Lombardia non sarà più un lusso ma tornerà a essere un diritto risolvendo problemi delle case popolari, a partire dai 15.000 alloggi Aler vuoti

Fontana (Centrodestra) : obiettivo “piena assegnazione”, “zero alloggi sfitti” e nuove soluzioni abitative per persone in stato emergenziale





MILANO-CORTINA 2026

Moratti (lista civica/Terzo Polo) : Guardare all'esperienza positiva di Expo 2015 in vista di Milano-Cortina 2026

Majorino (Centrosinistra) : Creazione di una società ad hoc che si occupi della gestione di tutti gli eventi correlati e futuri

Fontana (Centrodestra) : Interventi per metropolitane e tranvie e per le infrastrutture delle prossime Olimpiadi invernali, banda larga e mezzi green