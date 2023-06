Della Cananea: «Chi ha ragione tra Governo e Corte dei Conti?Entrambi, direi…»

Mentre prosegue il dibattito politico sulla frizione sorta tra Governo e Corte dei Conti, Giacinto della Cananea, ordinario di diritto amministrativo alla Bocconi di Milano e, per alcuni anni, membro del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, sottolinea come «risulti difficile, aprioristicamente, dare ragione all’uno o all’altro organo: il primo di rango costituzionale, il secondo di rilievo costituzionale. Pur con diverse sfumature, entrambi hanno assunto posizioni condivisibili».

Le schermaglie procedurali tra Governo e Corte dei Conti sul PNRR stanno alzando la temperatura dello scontro politico: la vicenda del controllo concomitante sulla spesa dei fondi del Piano e la proroga fino a giugno 2024 dello lo scudo erariale che limita la responsabilità contabile da condotte attive ai soli casi di dolo rappresentano argomenti sin troppo effervescenti da non destare preoccupazione sull’allarme del “ritardo ormai consolidato” in materia di appalti legati proprio al PNRR.

Panorama.it, ha chiesto al giurista Giacinto della Cananea di semplificare i tratti di una vicenda tecnica che sta contrapponendo il Governo alla Corte dei conti, con inevitabili risvolti sul piano politico.

Professore, innanzitutto cosa sta accadendo tra Governo e Corte dei Conti?

«La Corte dei Conti, ovvero la suprema magistratura contabile nazionale, nell’esercizio di una funzione che le è stata attribuita da una legge approvata dal parlamento dalla precedente legislatura, ha svolto un controllo di tipo “concomitante”: cioè ha analizzato il modo in cui il Governo stava dando attuazione ad alcuni programmi di spesa finanziati nell’ambito del PNRR. Di queste due progetti, uno riguardava il Ministero delle infrastrutture e l’altro quello dell’ambiente trattandosi -segnatamente- di un progetto di sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno».

Con quali conseguenze?

«E’ successo che l’ufficio della Corte ha rilevato alcune criticità nella gestione di questi fondi e nell’adottare la relazione (resa pubblica) ha accertato il mancato conseguimento di una milestone europea (un obiettivo specifico che deve essere raggiunto), informando il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Dipartimento delle politiche di coesione presso la Presidenza del Coniglio dei ministri».

A questo punto il Governo ha reagito con forza, ci pare…

«La reazione governativa è dovuta all’affermazione che non spetti alla Corte contabile verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea (quelli del PNRR) ma alla Commissione europea. Il governo ha, sostanzialmente, lamentato un uso del scorretto del potere, dicendo -sostanzialmente- che la Corte dei conti si è occupata di materie di competenza della Commissione europea».

E la Corte dei Conti, dal canto suo?

«Il massimo organo contabile, a sua volta, ha inteso non condividere la tesi governativa, per almeno due ragioni: la prima, facendo riferimento alla normativa che ha previsto il c.d. controllo concomitante, (quello che va distinto da quelli preventivi su singoli atti) e la seconda, perché la stessa Corte afferma l’esistenza di un interesse del Paese al buon impiego delle risorse europee. In pratica, se la Corte rileva qualche criticità, il Governo dovrebbe tenerne conto, attivandosi di conseguenza».

Insomma, uno scontro nato da due distinte posizioni….

«Infatti, e il governo, non reputando fondata la posizione della Corte, ha reagito inserendo due emendamenti del Decreto legge sulla pubblica amministrazione che dovrà essere convertito in legge entro il 21 giugno: e uno di questi emendamenti comporta l’eliminazione del controllo concomitante che la normativa aveva affidato tre anni fa alla Corte dei Conti».

I nostri lettori si chiederanno chi ha ragione!

«In parte hanno ragione entrambi gli organi. La Corte dei Conti, oltre a segnalare gli inconvenienti sul PNRR, ha anche ritenuto che fosse opportuno segnalare sin da adesso i ritardi nell’attuazione del Piano, qualora proprio essi avessero comportato l’impossibilità di accedere ai finanziamenti europei e comportato una responsabilità di tipo dirigenziale. Ma questo controllo di tipo concomitante serve non tanto a sanzionare i dirigenti inottemperanti, quanto a favorire interventi correttivi».

Interventi correttivi in che senso?

Per esempio, se ci si accorge che c’è un ritardo nella gestione, occorre segnarlo al Ministero di riferimento affinché rimuova gli impedimenti o adotti gli atti di impulso per assicurare che l’attuazione tempestiva. Specificando meglio, il governo ha reagito non soltanto perché la Corte di conti è sembrata appropriarsi di un ruolo che l’Unione europea affida già ad un suo organo -cioè la Commissione, che è extra-statuale- quanto per evidenziare come lo stesso organo contabile sia in grado di svolgere una funzione correttiva o di supporto al Governo stesso».

In un certo senso hanno ragione sia il governo che la Corte dei Conti…

«Esatto! Perché la Corte dei conti se da un lato ha individuato un mancato raggiungimento di una milestone europea, dall’altro ha raccomandato la prosecuzione delle interlocuzioni con la Commissione europea per definire lo sviluppo futuro dell’investimento (nel caso quello delle stazioni a idrogeno…). Perciò se l’investimento non dovesse raggiungere l’obiettivo prefigurato, sarebbe indispensabile rinegoziare il finanziamento. Insomma, la Corte ha ritenuto che il controllo concomitante fosse nell’esclusivo interesse del Paese».

Dall’altro versante anche il governo ha la sua dose di ragione…

«Esatto anche questo, in quanto il proprio dissenso era dovuto, essenzialmente, ad una sorta di deriva sanzionatoria (quindi giudiziale…) che il caso in questione stava prendendo: evidenziando, di tal modo, che il controllo richiesto spettasse alla Commissione europea, l’unica abilitata ad assumere una decisione finale a carico di uno Stato membro (in questo caso l’Italia) che risultasse inadempiente rispetto agli obiettivi prefissati».

Le sfumature sono molteplici…

«Eh, ora a favore del Governo, ora della Corte dei conti».