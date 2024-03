La nostalgia di Acca Larentia è il Male; quella per la Balzerani e le Br è il Bene

Nostalgia canaglia, recitava una storica canzone degli anni ’80 di Al Bano e Romina. Nostalgia che però, come molte altre cose, a livello politico in Italia viene visto in maniera opposta. Prendete per esempio i fatti di Acca Larentia dello scorso gennaio: le immagini dei manifestanti con il braccio teso ed altri gesti in memoria di quanto accade diversi anni fa sono state al centro della scena e delle polemiche per una settimana. Giorni in cui si è detto di tutto: l’onda fascista, il ritorno del regime, per non parlare delle polemiche in punta di diritto e costituzione, fino alla legge che prevede il via libera per il braccio teso se si tratta di «commemorazioni». Una settimana in cui dalla Meloni all’ultimo degli elettori di Fratelli d’Italia veniva chiesto pubblicamente di dichiararsi antifascista, pena la gogna mediatica totale. Una settimana in cui la sinistra ha usato l’accaduto per gridare a chissà quale nemico inesistente…

C’è però nostalgia anche a sinistra, quella della professoressa Donatella Di Cesare espressa in maniera chiara verso Barbara Balzerani, compagna Luna, una delle colonne e punte delle Brigate Rosse, terrorista, mai pentita. Il tweet di addio (poi cancellato) dice tutto; certo, ci sono state polemiche a parti opposte, ma con due differenze. La prima è che a sinistra nessuno ha preso le distanze dalla Di Cesare, la seconda è che sono stati tantissimi coloro che hanno manifestato il medesimo pensiero e sentimento della professoressa della Sapienza.

Sui social la lista di chi ha dato il suo addio alla Balzerani è lunga, e non solo composta da gente di quella generazione. Persino il collettivo dei giovani studenti di Pisa, proprio loro, quelli manganellati dalla Polizia, hanno sentito il bisogno di portare il loro saluto alla terrorista. Stiamo parlando di ragazzini che la Brigate Rosse non le hanno mai viste, nemmeno in cartolina essendo nati quando la stella a 5 punte era già scomparsa dai muri da un decennio, e più.

Due pesi e due misure quindi, e non è una novità, perché anche in questo caso se la nostalgia è di destra è pericolosa e sbagliata; se è di sinistra è corretta, sana e da difendere. Se le cariche della Polizia arrivano con Meloni a Palazzo Chigi è il Regime, se invece le stesse cariche arrivavano con la sinistra al Governo, andava tutto bene.

Ma ci siamo abituati, sono cose che succedono da tempo, e gli italiani l’hanno capita, non ci cascano più…