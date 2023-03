Nuova patente unica digitale, l’UE pensa a un documento smart valido per tutti

La nuova patente europea digitale allo studio della Commissione Ue ha due obiettivi. Unificare le pratiche di controllo e coordinamento degli automobilisti che si muovono su strade e autostrade dell’Unione semplificando il quadro di leggi sulle patenti di guida nei 27 paesi dell’UE e spingendo sulla digitalizzazione e garantire, attraverso maggiori controlli e azioni coordinate, più sicurezza viaria soprattutto per pedoni e ciclisti.

Ancora troppi morti su strade e autostrade

La maggior parte delle 20mila persone che hanno perso la vita nel 2022 sulla rete stradale dell’Unione Europea era infatti costituita da pedoni, ciclisti o motociclisti. Con l’obiettivo di arrivare a morti zero entro il 2050 la Commissione Europea sta, quindi, studiando una serie di nuove regole per aumentare la sicurezza stradale a partire da formazione e test per la patente che tengano in conto lasicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche.

Come sarà la nuova patente digitale

In questo senso agile strumento di controllo e unificazione sarà la nuova patente digitale che è al centro dell’attenzione dell’UE con la proposta di rendere valido il documento in tutta l’Unione in formato digitale. Si tratterebbe del primo caso al mondo. La nuova patente unica digitale potrà essere accessibile attraverso un telefono cellulare o un altro dispositivo digitale, e sarà riconosciuta in tutta l’Ue.

I dati saranno condivisi tra i paesi membri per garantire l’efficacia di provvedimenti, multe e sanzioni come, ad esempio, la sospensione della patente.

Tutte le novità

Tra le novità cui si sta pensando c’è quella di permettere - già a 17 anni - che si possa far pratica di guida su camion e auto (ovviamente accanto a una persona con patente di guida) in modo tale che al compimento del diciottessimo anno si possa sostenere l’esame.

La nuova patente unica digitale, inoltre, consentirà procedure amministrative semplificate e di poter rinnovare o sostituire più facilmente la patente di guida dato che tutta la pratica di rinnovo potrà essere svolta online. In ogni caso resta la possibilità di richiedere anche la patente con tessera fisica.

Pene più dure per i pirati delle strade

Per garantire maggiore sicurezza stradale si valuta l’ipotesi di inasprire pene e sanzioni per infrazioni del codice della strada come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue e guida contromano. Sarà oggetto di sanzione europea anche il mancato mantenimento di una distanza sufficiente dal veicolo che precede, il parcheggio pericoloso, il mancato rispetto delle norme sull’uso dei corridoi di emergenza e l’uso di un veicolo sovraccarico.

Pugno duro contro l’alcol

Previsto un periodo di due anni di ritiro della patente per i neo-patentati che guidano sotto effetto dell’alcol; in questo modo la linea dura contro chi guida in stato di ebbrezza verrà estesa a tutta l’Unione europea che punta alla tolleranza zero nei confronti di un’abitudine che produce 2 incidenti mortali su 5 che coinvolgono conducenti con meno di 30 anni.

A fronte di un mercato dell’auto in continua evoluzione, inoltre, iconducenti saranno incoraggiati ad aggiornare competenze e conoscenze di guida per stare al passo con gli sviluppi tecnologici

Novità anche per chi soffre di malattie croniche

Novità anche in termini di idoneità alla guida con maggiori controlli e più frequenti richieste di visite mediche, ma anche con maglie più larghe per i malati cronaci tenendo in conto degli sviluppi medici nel trattamento di infermità quali per esempio il diabete. I nuovi farmaci non sono incompatibili con la guida e quindi anche coloro che prima erano esclusi dalla possibilità di condurre una macchina ora, se ritenuti idonei, potranno farlo.