Papa Francesco ricoverato in ospedale per l’aggravarsi della bronchite: ecco come sta

Papa Francesco è stato ricoverato questa mattina presso il Policlinico Gemelli per una bronchite che, dopo settimane di cure a Santa Marta, ha reso necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice avrebbe riscontrato difficoltà respiratorie, aggravate dalla cronicizzazione dell’infezione. Il trattamento prevede l’uso di cortisone somministrato tramite ago-cannula.

Non è la prima volta che Francesco, 88 anni, viene ricoverato presso il Gemelli: già nei mesi scorsi il Papa aveva affrontato un breve ricovero per accertamenti. Nonostante l’età avanzata e gli acciacchi, Bergoglio ha sempre mostrato una straordinaria forza fisica e mentale che gli ha permesso di mantenere un’agenda carica di impegni. Anche questa mattina, prima del ricovero, il Pontefice aveva presieduto brevi udienze con personalità di rilievo come Robert Fico, Primo Ministro della Repubblica Slovacca, e Mark Thompson, presidente della CNN.

La bronchite, che lo aveva già colpito il mese scorso, sembra essersi aggravata anche a causa di recenti esposizioni a condizioni climatiche poco favorevoli. Domenica, infatti, il Pontefice aveva insistito per presiedere la Messa per il Giubileo dei militari, sfidando una giornata fredda e umida. Nonostante le precauzioni prese sul sagrato, al termine della celebrazione Francesco ha dovuto rinunciare al consueto saluto con i fedeli e ai baciamano, tornando subito a Santa Marta per riprendere le cure.

Gli sforzi e i viaggi intensi, come quello in Corsica dello scorso dicembre, continuano a mettere a dura prova la sua salute. Tuttavia, il Pontefice non accenna a rallentare il ritmo di lavoro, spesso spinto anche dalla volontà di evitare manovre interne alla Curia legate alla successione. Con 88 anni compiuti, Francesco è il secondo Papa più longevo della storia recente, superato solo da Leone XIII, che morì a 93 anni.