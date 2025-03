Papa Francesco, la voce sofferente: ascolta l'audio dal letto di ospedale

Il Papa ha voluto far sentire la sua vicinanza ai fedeli con un messaggio audio, trasmesso in Piazza San Pietro. Con voce provata, ha espresso la sua gratitudine: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute – ha detto con voce sofferente – vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie".

Intanto, l'ultimo bollettino medico conferma che le condizioni del Pontefice restano stabili: "Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. E non ha avuto febbre. I medici, però, mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico, il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato".

I medici continuano a monitorarlo con attenzione, mentre i fedeli restano in preghiera per lui.