Pace a ogni costo - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Un amico magistrato mi ha mandato una tabella in cui sono riportati gli importi liquidati per ingiusta detenzione divisi per distretto giudiziario. I dati si riferiscono al periodo compreso fra il 2018 e il 2024 e la fonte è il ministero dell’Economia e delle Finanze. In totale, la spesa per risarcire chi è stato arrestato ma poi riconosciuto innocente è pari a 193 milioni, all’incirca più di 27 milioni l’anno. In sé il dato statistico vuol dire tutto e niente. Che si debba indennizzare chi è finito dietro le sbarre per errore è un fatto di civiltà: se lo Stato riconosce di aver sbagliato è giusto che poi paghi, cercando di riparare al torto, anche se a volte non c’è modo di risarcire chi ha visto crollare la propria vita, i propri affetti e i propri affari. Come si fa a ripagare un tipo come Beniamino Zuncheddu, che a 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso tre persone? Il pastore sardo ha trascorso in carcere 33 anni prima di essere riconosciuto innocente.»

Il prezzo della pace

Dopo tre anni di guerra e circa 400 mila morti, la più tragica delle contrapposizioni moderne - l’invasione russa dell’Ucraina - potrebbe arrivare alla fine. Ma si prepara un calice assai amaro. Per le concessioni a Mosca, per le enormi pretese degli Stati Uniti e per la ridicolizzazione dell'Europa.

La baronessa nel suo labirinto

La Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, tra ecofollie e uscite maldestre, sta portando il Vecchio continente verso il baratro. Una crisi nera sancita anche dalle dure parole del vice presidente Usa J. D. Vance («L’Europa si salvi da sola») e di Mario Draghi («Fate qualcosa»).

La multinazionale delle truffe online

Vip che chiedono soldi. Belle ragazze che spuntano sui social... In Italia le frodi sono aumentate del 15 per cento, diventando sempre più sofisticate.

Stili, piaceri, società

È una narrazione alternativa dell’America anni Quaranta realizzata utilizzando l’intelligenza artificiale, il fulcro del progetto dell’artista londinese Phillip Toledano, i cui lavori spaziano dalla fotografia all’installazione, dalla scultura ai video. Presentato da Tallulah Studio Art, Toledano esporrà per la prima volta al Superstudio più di Milano in occasione della XIV edizione del MIA Photo Fair dal 20 al 23 marzo.

Punk, 50 anni arrabbiati

Aneddoti e curiosità di un movimento globale che ha «fertilizzato» ogni genere e sound. E ha saputo lasciare un segno inconfondibile anche nell’estetica e nella moda.