Fantini conquista le vette del vino spagnolo: l’acquisizione della cantina ex Venta la Vega

Il gruppo vinicolo Fantini compie un nuovo, importante passo nella sua strategia di espansione internazionale. Nei giorni scorsi ha infatti perfezionato l’acquisizione della cantina ex Venta la Vega in Spagna, un’acquisizione che apre a prospettive di crescita straordinarie. L’operazione consentirà a Fantini di pianificare uno sviluppo fino a ieri impensabile, con la possibilità di decuplicare la propria attuale produzione iberica nel giro di dieci anni, migliorando ulteriormente il già elevato livello qualitativo dei suoi vini.

Questa notizia segna una svolta significativa per il gruppo, che dalla sua fondazione nel 1994 a Ortona, in Abruzzo, è diventato un punto di riferimento tra le aziende vinicole esportatrici del Sud Italia. Alla base del successo di Fantini vi è un modello di business innovativo: non possedere vigneti in prima persona, ma stringere accordi con viticoltori locali, veri custodi del territorio, supportati da giovani enologi selezionati. È così nata una vera e propria “federazione” di cantine, distribuite principalmente nel Mezzogiorno italiano, dove la cura delle viti è affidata a chi da generazioni conosce i segreti della coltivazione.

L’acquisizione di ex Venta la Vega non modifica questa filosofia, ma la integra e la rafforza, valorizzando i successi già ottenuti dal gruppo in Spagna. Dal 2021 infatti, Fantini è presente in Castiglia, ad Alpera, attraverso Finca Fella: un mosaico di 1300-1400 ettari situati tra i 900 e i 1.250 metri di altitudine, con vigneti antichissimi che hanno permesso di produrre vini di qualità sorprendente e di successo commerciale.

«Finca Fella sta crescendo così rapidamente che abbiamo avvertito la necessità di essere in grado di aumentare i volumi di produzione e di poter continuare ad elevarne nel contempo i già alti livelli qualitativi – spiega Valentino Sciotti, fondatore e CEO di Fantini – Noi rimaniamo sempre fedeli al concetto di boutique winery, che non è mai legato alle quantità ma alla capacità di lavorare con la massima attenzione per i dettagli. Crescendo sempre più, rischiavamo di non essere più in grado di farlo».

L’acquisizione rappresenta quindi una risposta strategica a questa esigenza di crescita controllata. La cantina ex Venta la Vega si integrerà in Finca Fella, adottandone anche il brand ormai consolidato. Si tratta di una struttura moderna e altamente tecnologica, con 60 ettari di terreno e ampie potenzialità di sviluppo. Attualmente Finca Fella produce poco più di un milione di bottiglie l’anno, ma ora i volumi potrebbero moltiplicarsi fino a 10 milioni di bottiglie, con la possibilità che «in 10 anni la nostra consociata spagnola potrebbe diventare dunque l’azienda più grande del gruppo», afferma Sciotti. Oltre ad ampliare le capacità produttive, l’acquisizione porta in dote i viticoltori già legati alla cantina, che si trovano all’interno di una tenuta di 800 ettari, di cui 231 a vigneto.

«Abbiamo sempre detto di voler crescere facendo crescere nel contempo i territori nei quali andiamo a operare, attraverso accordi con le persone che già li lavorano. Vogliamo sempre essere un’opportunità per tutte le zone dove arriviamo e per i contadini che vi operano magari da generazioni», sottolinea ancora Sciotti.

La cantina ex Venta la Vega, così come i vigneti di Finca Fella, sorge in una delle aree vitivinicole più vocate ma ancora poco conosciute di Spagna: Castilla-La Mancha, e in particolare nella zona di Alpera-Almansa, nei pressi di Albacete, al confine con la Comunidad Valenciana. Una regione ben distante dai grandi nomi dell’enologia spagnola come La Rioja, la Catalogna, il Duero o l’Andalusia, ma perfettamente in linea con la filosofia di Fantini, che da sempre valorizza produzioni di nicchia e territori spesso trascurati in Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Almansa è un autentico paradiso per le uve. La tenuta, ai piedi delle leggendarie montagne di El Mugrón, ospita la più grande piantagione singola di Garnacha Tintorera in Europa. A 1.200 metri di altitudine, il microclima unico e la scarsità d’acqua favoriscono un’agricoltura eroica e una qualità eccellente. «Vera e propria viticoltura eroica – evidenzia Tommaso Ciampoli, socio fondatore e amministratore dell’azienda – Le viti devono sopravvivere in quasi assenza di acqua. Così rimangono basse, praticamente al livello del terreno, la vendemmia diventa qualcosa di straordinario. La densità è ridottissima, tre metri per tre; le rese per ettaro davvero minime; la qualità, però, strepitosa».

«Avvertivamo la necessità di prepararci a gestire la crescita perché vogliamo sempre garantire l’incremento dei livelli di attenzione, di lavorazione e di qualità che possiamo vantare oggi: è l’elemento principale che spiega il nostro successo e non lo vogliamo certo perdere per strada. Per ottenere questo risultato, ci serviva una struttura molto più grande e molto più tecnologica», ribadisce Sciotti.

Il CEO conclude: «Io credo tantissimo in questa scelta, anche perché i vini di Finca Fella fanno messe di premi ovunque vengano presentati e ottengono incredibili performances di vendita in ogni mercato in cui si affacciano. Siamo molto ma molto entusiasti del nostro progetto Spagna, che significa vini dal rapporto qualità/prezzo assolutamente eccezionale». Un successo tale che Fantini – che esporta il 96% della propria produzione – ha già introdotto le bottiglie di Finca Fella anche nel mercato italiano, vista la forte richiesta.