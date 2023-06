In Italia cresce l’occupazione: imprese prevedono 1,4 milioni assunzioni entro agosto

Buone notizie sul tema del lavoro e dell'occupazione in Italia. Infatti sono circa 568 mila le assunzioni (a tempo determinato superiori ad un mese o a tempo indeterminato) previste dalle imprese a giugno e salgono a quasi 1,4 milioni avendo come nel trimestre di giugno-agosto, con un incremento di oltre 9 mila unità rispetto a giugno 2022 (+1,5 per cento) e di circa 37 mila unità sul corrispondente trimestre (+2,8 per cento).

A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. A giugno, l’industria nel suo complesso ricerca circa 134 mila lavoratori che salgono a 348 mila nel trimestre giugno-agosto.