Putin respinge la proposta del cardinale Pietro Parolin di ospitare colloqui tra Mosca e Kiev in Vaticano. «La Russia non può considerare il Vaticano come un luogo per possibili negoziati tra i rappresentanti di Mosca e Kiev» ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Svanisce un'ennesima speranza in vista del conflitto tra Russia e Ucraina.

