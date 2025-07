I quattro libri per l’estate di Chanel

Coco Chanel amava circondarsi di intellettuali, scrittori e artisti convinta che “L’atto più coraggioso è pensare da soli. A voce alta”. Nell’ambito del progetto Rendez-vous letterario di Rue Cambon, quest’estate la maison della doppia C celebra la letteratura femminile affidando alla Charlotte Casiraghi, ambasciatrice e portavoce, la selezione di una lista di libri perfetti per accompagnare i caldi pomeriggi di luglio e agosto. Quattro i titoli scelti dalla nipote di Grace Kelly, che si è laureata in filosofia alla Sorbona di Parigi; quattro storie di donne, capaci di fare la differenza nel loro percorso. In scaletta, dunque, Edith Wharton con La casa della Gioia, Marion Brunet con L’estate della resa dei conti, Claire-Louise Bennett con Checkout 19 e Katie Kitamura con Tra le nostre parole. Un poker di esperienze, dove la libertà fa da filo conduttore, un viaggio attraverso la difficoltà e la profondità del cambiamento.