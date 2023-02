Mondiali di sci: Marta Bassino oro nel Super G femminile

Marta Bassino straordinaria ha vinto la medaglia d'oro nel Super G femminile dei mondiali di sci alpino di Courchevel Meribel. L'azzurra ha conquistato il titolo con una discesa perfetta, dominata da metà pista fino al traguardo quando ha tenuto linee impossibili per tutte le avversarie. Alle spalle di Marta Bassino la statunitense Shiffrin staccata di 11 centesimi di secondo. Bronzo a pari merito per l'austriaca Huetter e per la norvegese Lie. Per la spedizione italiana si tratta della seconda vittoria dopo l'oro conquistato da Federica Brignone nella combinata donne. Le altre azzurre: 8° Federica Brignone, 11° Sofia Goggia, 15° Elena Curtoni.