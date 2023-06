Maldini, ufficiale il divorzio con il Milan

E' ufficiale la separazione tra il Milan e Paolo Maldini. Il club ha pubblicato una nota nella quale si informa che il direttore tecnico non è più operativo e dove si descrive come funzionerà la nuova organizzazione dell'area sportiva della società: "AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023.

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato".