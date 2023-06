Meloni al vertice Ue in Moldova: «Italia in prima fila nel sostegno a Kiev»

Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova: «L’Italia è in prima fila nel sostegno all’Ucraina e porta avanti la politica di porte aperte». «Valuteremo insieme cosa fare per aiutare gli ucraini a difendersi e sostenere un percorso che porti alla conclusione del conflitto ma senza passare sulla testa degli ucraini».