Maturità: le tracce del tema di italiano

È iniziata la maturità. A sedersi ai banchi sono 536.008 studenti che stanno affrontando la prima ora (delle sei previste) di tema.

Come da rito si inizia dal tema. Ecco le tracce.

L’allegato A, ovvero l’analisi del testo, vede stampato nero su bianco sui fogli del Ministero dell’Istruzione una poesia, Alla nuova luna, di Salvatore Quasimodo. Segue, nel campo dell’analiste testuale, Alberto Moravia. Il testo scelto per i maturandi appartiene a Gli Indifferenti, il romanzo d’esordio dello scrittore.

Segue l’allegato B contenente alcune tracce per la stesura di un testo argomentativo. Il primo scelto è di carattere storico, e parte dal libro "L’idea di Nazione" di Federico Chabod. Seguono due estratti: il primo di Piero Angela, tratto dal libro "Dieci cose che ho imparato", il secondo è invece un brano di Oriana Fallaci, tratto dal libro "Intervista con la storia".

Del tutto inaspettata la prima consegna dell’allegato C, che prevede una riflessione critica e argomentativa su tematiche di attualità. La prima consegna, infatti, parla proprio di maturità e si basa sulla lettera scritta in tempi di pandemia dal ministro Bianchi. A chiudere, Whatsapp. Una delle applicazioni più amate dagli studenti - e non - di tutto il mondo. Il brano di partenza è un articolo del giornalista Marco Belpoliti, dal titolo "Elogio dell’attesa nell'era di WhatsApp", pubblicato nel 2018su La Repubblica.