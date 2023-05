Maltempo, uomo muore travolto dall'acqua a Castel Bolognese

Un uomo di oltre 80 anni è mortoa Castel Bolognese (Ravenna) dopo essere stato travolto dalle acque del Senio che è esondato a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona. L'uomo si sarebbe mosso in bicicletta lungo una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

From Your Site Articles Emilia Romagna, maltempo ed esondano Sillaro e Lamone I video ›