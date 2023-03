Ci siamo comprati una mamma surrogata ed un bambino, in un'ora, via mail

Si parla tanto di mamme surrogate ed è tutto clamorosamente illegale ma assolutamente facile, anzi, facilissimo. In un'ora abbiamo rintracciato la società su fb e poi via mail abbiamo avuto tutte le info (tariffario, esami, documenti necessari) ed eravamo ad un bonifico dal via definitivo dal comprarci il ventre di una ragazza e regalarci un figlio.

La società ucraina è facilmente rintracciabile sui social e parecchio sponsorizzata da diversi media italiani; era già salita alla ribalta delle cronache perché questo business con l'invasione della Russia aveva mostrato forse il suo lato peggiore. Decine e decine di bambini infatti, comprati e nati, erano rimasti nelle mani di chi le aveva partorite dato che i «compratori» non potevano recarsi sul posto a ritirare il «pacchetto» di persona.

Così, un tablet ed una mail finta e via con la ricerca; l'azienda offre già sulla sua pagina fb le info per arrivare ad avere un contratto per ottenere un’utero in affitto. Basta mandare una mail e nel giro di un’ora ecco il tariffario con due tipologie di contratto: c'è quello Standard plus al costo di 49.900 euro, dove il pagamento è diviso in comode rate. La prima è di 8mila euro alla firma del contratto. La seconda da 9.900 euro da versare per il primo tentativo. Il terzo pagamento invece da 2.000 euro deve essere fatto entro la 16esima settimana. Mentre il quarto da 10mila euro va fatto entro 6 mesi di cui 6mila euro vanno all’agenzia e 4mila direttamente alla madre. Infine 20mila euro è la rata finale da dividere tra l’agenzia con sede nelle Seychelles e la mamma surrogata per un totale di 49.900 (anche se nascono gemelli viene specificato).

Per i più esigenti c'è invece la formula Vip. Per attivarla bisogna versare subito 13mila euro e poi altri 12.900 per il primo tentativo. 2mila euro alla sesta settimana e 11mila dopo il sesto mese (7mila all’agenzia delle Seychelles e 4.000 alla mamma surrogata) con l’ultima rata di 26mila euro. In entrambi i contratti si ha il diritto di scegliere il sesso e la madre del bambino. Il pacchetto Vip però consente tentativi illimitati per scegliere il genere del bambino con un tempo di attesa di 4 mesi invece che di 8 e una diagnosi genetica pre-impianto che prevede 400 tipi di malattie mentre con lo standard solo le più frequenti.

La Mail

La mail di richiesta info

La Risposta

Buongiorno. Grazie per la mail. In seguito

Le scrivo le informazioni riguardo la maternità surrogata. Per la legge ucraina per poter accedere ad un programma di maternità surrogata bisogna essere sposati (matrimonio civile - si può sposarsi anche dopo la firma del contratto) e serve almeno 50% del materiale genetico della coppia, cioè sarebbe il liquido seminale del marito. Inoltre ci serve un certificato medico che attesti l'impossibilità (o rischi/tentativi falliti ecc) per la donna di portare avanti la gravidanza, quindi mi potrebbe raccontare, per favore, perché non riuscite ad avere i figli?

Abbiamo 2 tipi di contratti tutto incluso: contratto VIP 64.900 euro e contratto Standard Plus 49.900 euro - entrambi i contratti si pagano a rate. Tutto incluso significa che in questo prezzo sono inclusi i tentativi illimitati finché non nasce il bambino e per ogni tentativo viene cambiata sia la madre surrogata che la donatrice di ovuli (se dovesse servire); il pagamento alla madre surrogata; servizio medico, servizio dell'interprete e pratiche di trascrizione del bambino, test del DNA; vitto e alloggio per la coppia; servizio pediatrico; babysitting, ecc.La madre surrogata non avrà nessun legame genetico con il bambino.

Per la legge ucraina il bambino/i viene trascritto a entrambi i nomi della coppia, la madre surrogata non compare da nessuna parte e il certificato di nascita ucraino tradotto e apostillato (legalizzato) viene semplicemente trascritto in Italia senza dover affrontare alcune procedure di adozione/riconoscimento o altro.

Quando nasce il bambino, per fare tutte le pratiche di trascrizione, si dovrà stare in Ucraina circa 2-3 settimane. E se il liquido seminale ci viene spedito crioconservato, la coppia dovrà venire in Ucraina una volta sola - per trascrivere e prendere il bambino.In allegato Le mando i nostri contratti da leggere e i tempi d'attesa che abbiamo per ogni contratto.

Per iniziare il percorso non c’è bisogno di venire da noi, bisogna solo inviare un tot degli esami per la nostra valutazione e se tutto ok si può firmare il contratto online e fare il primo bonifico di acconto di 1000 euro per bloccare il contratto scelto ed essere messi subito nella lista d'attesa.

Gli esami che servono per la nostra valutazione sono quelli maschili, vanno bene anche se non sono recentissimi:

1. Spermiogramma

2. Cariotipo (esame genetico, mappa cromosomica - viene fatto una volta nella vita e non cambia)

3. Esami sierologici: Epatite B (HBV) HBsAg, Epatite C (HCV) anticorpi totali, Treponema pallidum anticorpi totali, HIV Antigene dell'HIV-1 e anticorpi generali contro l'HIV-1-2

4. Gruppo sanguigno

Le chiedo gentilmente di dare un'occhiata agli allegati e fissiamo l'appuntamento telefonico.

Mi faccia sapere, per cortesia, se ha ricevuto questa mail e gli allegati. GrazieRimango a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

CONTRATTO PACCHETTO VIP

VIP SURROGACY 64,900.pdf